15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLACAK?

Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları, yani okullar ve üniversiteler, faaliyetlerine ara verirler. Aynı şekilde, eczaneler, bankalar, kargo şirketleri, noterler, Borsa İstanbul, döviz büroları, kuyumcular da hizmet vermezler. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayan sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri ve hastaneler de bu günlerde kapalıdır. Bu nedenle, vatandaşların resmi tatil günlerinde bu kurumlarla ilgili işlemlerini önceden planlamaları önemlidir.