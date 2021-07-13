15 Temmuz'da motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına motosiklet turu düzenlenecek

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek ve Ayasofya Meydanı'ndan başlayacak programda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Şampiyonu Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike Şampiyonası yarışçılarından Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet ve annesi Deniz Ergin'in de aralarında bulunduğu 251 motosikletli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hareket edecek.

Programda, şehit Yılmaz Ercan'ın şehadete yürüdüğü noktada bütün 15 Temmuz şehitleri için hatim duası yapılacak.

Anma programını sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, program güzergahını da hazırlanan video ile paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında, "15 Temmuz gecesi motosikleti üzerinde kurşunlanarak şehit olan Yılmaz Ercan ve 251 şehidimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 251 motosikletli ile 251 şehidimizi anma programında bir kez daha haykıracağız." ifadelerini kullandı.