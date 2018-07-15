15 Temmuz FETÖ alçak darbe girişimi ve milletimizin darbecilere karşı verdiği demokrasi zaferi ikinci yılında… Darbeciler tarafından şehit edilen demokrasi kahramanları ve milletimizin yazdığı demokrasi destanı yurdun her köşesinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. 15 Temmuz destanının unutturulmaması için paylaşılan 15 Temmuz mesajları , 15 Temmuz marşı ve 15 Temmuz şiiri okuyanları 2 yıl öncesine götürüyor. İşte 15 Temmuz mesajları, 15 Temmuz marşı ve 15 Temmuz şiirleri…

15 TEMMUZ MESAJLARI

* "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

* Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

* Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

* Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

* Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.

* 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

* Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

* 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

* Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

* Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

* Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

* Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

* Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

* Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

* Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

* Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.

* Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

* Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

* VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz.

* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

* Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

* Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

* 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ

15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı

Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı

Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı

Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

Milyonların ayak sesi titretti yeri

Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

Demokrasi destanında şahitler biziz

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken

Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken

Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha

Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

Milyonların ayak sesi titretti yeri

Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

Demokrasi destanında şahitler biziz

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali Aydın - Yusuf Dülger

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk'ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla Korkutamaz

15 TEMMUZ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İlkan

DEMOKRASİ BİRLİĞİ

On beş Temmuz Gecesi

Sardı her tarafı bombaların sesi

Paramparça oldu Büyük Millet Meclisi

Vatanı kurtarmak için yaptık demokrasi

Bayrak düşmedi yerlere

Her zaman gönüllerde

Çok şehit verdik o gece

Onlar ölmedi yaşıyor yüreklerde

O gece bozulmadı birlik

Çabalar sonucu düşmanı gönderdik

Biz yenilmez bir ülkeyiz

Bunu da düşmana biz öğrettik

Esma Aydın