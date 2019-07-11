15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusu vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye tam 36 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğradı. Bu cunta girişiminin bilançosu ise çok ağır oldu. Türkiye'nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 248 kişi şehit oldu, 2196 vatandaş ise yaralandı. İşte 15 Temmuz ile ilgili ayrıntılar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ 2019

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edildi.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;



MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2019

15 Temmuz 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANE VE PTT AÇIK MI?

15 Temmuz'da hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilir.

Eczaneler ise, 15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yalnızca büyük PTT şubeleri hizmet verecek. Diğer PTT şubelerinin açık olup olmadığını öğrenmek için ise, vatandaşların PTT şubesine gitmeden önce mutlaka aramaları tavsiye ediliyor.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Finansal işlemlerini yapmak, para göndermek veya para almak için bankaları kullanacak olan vatandaşlar da "15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı?" diye soruyor. Resmi tatil kapsamına giren bankalar da 15 Temmuz'da hizmet veremeyecek.

Ancak her zaman olduğu gibi ATM'ler ve internet bankacılığı, 15 Temmuz'da da hizmetini sürdürecek. Vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden birçok bankacılık işlemlerini yapabilecekler.

15 TEMMUZ NEDİR?

2016 yılının 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirmeye çalıştığı askeri darbe girişimine tüm halkın sokaklara çıkıp karşı koymasıyla başarısız olmuş ve sorumlular tutuklanmıştır. Halk darbe girişimine karşı koymaya çalışırken 248 şehit verilmiştir.



Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil, polis ve askerleri anmak için darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilan edilmiştir.