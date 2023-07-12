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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü darbe girişimine karşı mücadelenin 7. yılında ülkenin dört bir tarafında şehitler çeşitli etkinliklerle anılacak. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...