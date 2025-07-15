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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        15 Temmuz Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl? İşte 15 Temmuz Salı günü Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 00:34 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:34
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        Güncel hava durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 23°C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR 24°C, 37°C

        Az bulutlu ve açık.

        ANKARA 22°C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.

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