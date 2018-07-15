15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında 16 Temmuz sabah saat 06.00’ya kadar İstanbul genelinde tüm raylı sistemler ve İETT hatları ücretsiz. 15 Temmuz anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar Metro İstanbul ve Marmaray’ın saat kaça kadar çalışacağını merak ediyor. Peki; 15 Temmuz’da Marmaray ve Metro İstanbul saat kaça kadar çalışıyor? İşte cevabı…

MARMARAY VE METRO İSTANBUL SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

15 Temmuz FETÖ darbe girişimin üzerinden 2 yıl geçti. Vatandaşlar darbeye karşı destansı direnişte şehit olanları anmak ve darbecileri lanetlemek için 16 Temmuz sabahın ilk saatlerine kadar meydanlarda olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine katılacak vatandaşlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Marmaray ve Metro İstanbul sabah saat 06.00’ya kadar çalışacak.

Bir istisna olarak Üsküdar – Ümraniye metro hattı saat 03.00’e kadar hizmet verecek.

Marmaray seferleri ise saat 24.00’ten itibaren yarım saat arayla bir defa Ayrılıkçeşmesi ve Kazlıçeşme duraklarından harekete geçecek.

SEFERLER ÜCRETSİZ YAPILACAK

Öte yandan 16 Temmuz saat 06.00’ya kadar İstanbul il genelinde İETT’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları Marmaray ve Metro İstanbul hatları ücretsiz olacak.