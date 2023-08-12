Haberler Kültür-Sanat Sinema 15 unutulmaz perili ev filmi

15 unutulmaz perili ev filmi İngilizce'de 'haunting house', bizde ise 'perili ev' olarak anılan filmler, korku gerilimin en çok ilgi gören alt türlerinden biridir. 'Perili Köşk'ün (Haunted Mansion) gösterime girdiği hafta, en ürpertici ve unutulmaz perili ev filmlerini bir araya getirdik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın seçkisi. Habertürk Giriş: 12.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 12.08.2023 - 09:52 facebook

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THE HAUNTING (1963) Shirley Jackson’ın 1959 tarihli ‘The Haunting of Hill House’ adlı romanından Nelson Gidding tarafından sinemaya uyarlanan film, uğursuzluğuyla bilinen ve hayaletli olduğu söylenen 90 yıllık Hill House adlı büyük evi konu alıyor. Paranormal olaylarda uzman olan Dr. John Markway (Richard Johnson), küçük bir ekip kurarak evle ilgili söylentilerin doğru olup olmadığını araştırmaya karar verir. Medyum Theodora (Claire Bloom) ve çocukken hayaletli bir evde deneyimler yaşayan Eleanor Lance’i (Julie Harris) çağırır. Evin yeni sahibi Mrs. Sannerson (Fay Compton), ekibe mirasçısı Luke Sannerson’un (Russ Tamblyn) da katılmasını ister. Yönetmen Robert Wise ve görüntü yönetmeni Davis Boulton’un ilham verici bir iş çıkardığı ‘The Haunting’, bugün hâlâ gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden biri olarak kabul edilir. Martin Scorsese’nin de favori korku filmlerindendir. 1999’da Jan de Bont’un yönettiği bir yeniden çevrimi de yapılmıştı.

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KUŞKU (1979) (The Amityville Horror) Şeytan bazen bir insanı değil, bir evi ele geçirebilir ve bu durum, seriye dönüşecek kadar etkileyici bir korku filmine vesile olabilir. Genç çift, huzur verici yeni evlerine yerleşmekte sakınca görmez ama “kötücül varlık” yavaş yavaş kendini hissettirir. Evi takdis etmeye gelen rahibin işi hiç de kolay değildir. “Rakip” güçlüdür. Stuart Rosenberg’in yönettiği film, eleştirmenler tarafından yerden yere vurulsa da gişelerde hayli başarılı oldu ve yıllar boyunca süren bir seriye dönüştü. Başrollerinde Rod Steiger, James Brolin, Margot Kidder’in oynadığı film, aynı zamanda bir şeytan çıkarma öyküsü olarak da kabul edilir.