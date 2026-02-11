15 yaralı! Alkollü sürücü öğrenci servisine çarptı

İHA'nın haberine göre; kaza, gündüz saatlerinde Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci taşıyan servis minibüsü ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.A.'nın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.