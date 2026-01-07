Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! 15 yaşından küçüklere sosyal medya sınırı ne zaman başlayacak, kısıtlama nasıl olacak?

        15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! 15 yaşından küçüklere sosyal medya kısıtlaması nasıl olacak?

        15 yaşından küçüklere sosyal medya kısıtlaması geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenleme ile çocukların dijital ortamlarda daha güvenli şekilde korunmasını amaçladıklarını söyledi. Birçok Avrupa ülkesinde de uygulanan bu uygulamanın Türkiye'de ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Peki, 15 yaş altına sosyal medya yasağı ne zaman gelecek, kısıtlama nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:57
        15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin torba yasa teklifinin Ocak ayı sonunda TBMM’de ilgili komisyona sunulacağını belirtti. Bu kapsamda “15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı ne zaman gelicek, kısıtlama nasıl olacak?” sorularının cevabı merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

        15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

        Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan 15 yaş altı sosyal medya kısıtlaması Türkiye’de de uygulanmaya başlayacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konuşan Aile ve Soyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu düzenlemeyle çocukların dijital ortamlarda daha güvenli şekilde korunmasını ve sosyal medyanın olası zararlarının önüne geçilmesini amaçladıklarını söyledi.

        15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SOSYAL MEDYA SINIRI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        15 yaş altına sosyal medya yasağının ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor.

        Bu kapsamda Bakan Göktaş, “15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı Ocak ayı sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI NASIL OLACAK?

        Sosyal medyanın, çocuklarda çok yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını aktaran Göktaş:

        "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız.

        Bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız.

        15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek.” açıklamalarında bulundu.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
