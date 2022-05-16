15 yaşındaki çocuk kan dondurdu! 0:00 / 0:00

İHA

Malatya'da 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını tabancayla başından vurarak öldürdü.

Korkunç olay, saat 02.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İmbik Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. arasında tartışma çıktı.

BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ

Yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.'nin baş kısmana 2 el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ö.Ş. ise, suç aleti tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Mehmet Ş.'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.