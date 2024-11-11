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        Haberler Spor Diğer 15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi - Diğer Haberleri

        15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi

        15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:10 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:10
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        Ediz Gürel dünya sıralamasında ilk 100'e girdi!
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        Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

        Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.

        15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.

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