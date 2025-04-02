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        Haberler Gündem Güncel 15 yaşındaki Sedat'tan haber yok | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Sedat'tan haber alınamıyor: En son Eskişehir'de görüldü

        Kocaeli'de arkadaşına gitmek için evinden ayrılan ve son olarak Eskişehir'de görüldüğü öne sürülen 15 yaşındaki Sedat Elikara aranıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:42
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        15 yaşındaki Sedat'tan haber yok
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        Kocaeli'de "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden ayrılan Sedat Elikara'dan (15) haber alınamıyor.

        İddiaya göre, Kocaeli'nin Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Sedat Elikara, arkadaşıyla görüşmek için Gebze İlçesi'ne gideceğini belirterek, 31 Mart 2025 tarihinde evden ayrıldı.

        Üzerinde siyah eşofman, yeşil sweat, siyah hırka ve siyah bir çanta bulunan Elikara'dan o günden bu yana bir daha haber alınamadı.

        Elikara için endişelenen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, kayıp çocuğun tren ile Eskişehir'e geldiği belirlendi.

        Son olarak Odunpazarı İlçesi Alanönü Mahallesi'nde görüldüğü öne sürülen Sedat Elikara için yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.

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