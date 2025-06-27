157 neyin numarası? 157 numarası kimin, neden arar?

157 hattı, günün her saati açık tutulur çünkü insan ticareti ve benzeri suçlar zaman ve mekân gözetmeden gerçekleşebilen, acil müdahale gerektiren hassas durumlardır. Ayrıca bu hatta sadece doğrudan mağdurlar değil, insan ticareti şüphesi taşıyan herhangi bir olayı gözlemleyen kişiler de başvuru yapabilir. Çok dilli hizmet sunma kapasitesi sayesinde farklı milletlerden bireylerin de kolaylıkla yardım alabilmesi hedeflenmiştir.

157 üzerinden yapılan aramalarda, arayan kişinin kimliği gizli tutulur; ihbarlar güvenli biçimde kayda alınır ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu yönüyle hat, mağdurlara yönelik destek ve koruma zincirinin ilk halkasıdır.

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157 NEYİN NUMARASI?

157 numarası, Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Hattı olarak görev yapan resmî bir çağrı numarasıdır. Bu hat, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından kurulmuş ve insan ticareti mağdurlarına destek sağlamak, potansiyel mağdurları tespit etmek ve ilgili mercilere ihbarda bulunulmasını kolaylaştırmak amacıyla devreye alınmıştır.

157, yalnızca mağdurların değil, çevresinde insan ticaretine maruz kalan ya da şüpheli durumlara tanıklık eden kişilerin de arayabileceği bir numaradır. İnsan ticareti; zorla çalıştırma, fuhşa zorlama, organ ticareti ya da borç karşılığı istismar gibi birçok biçimde karşımıza çıkabilir ve çoğu zaman mağdurlar durumu bildirmekten çekinir. Bu hattın önemli bir özelliği de gizliliği esas almasıdır. Arayan kişilerin kimlik bilgileri paylaşılmak zorunda değildir ve yapılan her bildirim güvenli biçimde kayıt altına alınır. REKLAM Ayrıca 157, sadece Türkçe değil; İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Fransızca gibi farklı dillerde de hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Bu yönüyle özellikle Türkiye'de göçmen veya mülteci olarak bulunan ve insan ticareti tehdidi altında olan bireylerin yardım alabilmesini mümkün kılar. 157 numarası sayesinde kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurumları, daha hızlı müdahale edebilmekte, mağdurlar güvenli alanlara yönlendirilerek hem fiziksel hem de psikolojik destekle buluşturulabilmektedir. Hat, insan haklarının korunması açısından kritik öneme sahip kamu hizmetlerinden biridir.

157 KİMİN NUMARASI? 157 numarasının Türkiye’deki tarihi ve kuruluş süreci, insan ticaretiyle mücadele ve mağdur destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla başlatılmıştır. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’nin göç alan bir ülke hâline gelmesi, sınır hareketliliğinin artması ve uluslararası insan ticareti vakalarının çoğalmasıyla birlikte, bu alanda hem önleyici hem de müdahale edici nitelikte yeni kurumsal adımlar atılması gerekmiştir. Bu doğrultuda, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından insan ticareti mağdurlarının tespiti, korunması ve yönlendirilmesi süreçlerini hızlandırmak amacıyla 157 numaralı çağrı hattı oluşturulmuştur. 157, yalnızca mağdurların değil, insan ticareti şüphesi bulunan durumlara tanıklık eden vatandaşların da ihbarda bulunabileceği bir güvenlik hattı olarak tasarlanmıştır. Hattın kuruluş amacı yalnızca kolluk kuvvetlerine bilgi iletmek değil, mağdurlara psikolojik destek, barınma, sağlık ve hukuki danışmanlık gibi hizmetlerin ulaştırılmasına katkı sağlamaktır. REKLAM Uluslararası standartlara uygun olarak yapılandırılan 157 hattı, çok dilli hizmet kapasitesiyle başta Arapça, İngilizce, Rusça, Farsça ve Fransızca olmak üzere farklı dillerde çağrı karşılayabilen personelle desteklenmiştir. Bu özellik, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu bireylerin veya mültecilerin yardım alma sürecine doğrudan katkı sağlamış, insan haklarına dayalı müdahale süreçlerinin etkinliğini artırmıştır. 157, zamanla yalnızca bir çağrı hattı değil, aynı zamanda Türkiye’nin insan ticaretiyle mücadele politikalarının sahadaki ilk temas noktası hâline gelmiştir.