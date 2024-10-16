16 Ekim ne günü? İşte 16 Ekim'de kutlanan özel günler
Ekim ayı, toplumsal duyarlılığın ve kültürel değerlerin ön planda olduğu bir dönemdir. Birçok kültürel etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi bu ay boyunca gerçekleşiyor. Sanat, kültür ve farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde, ekim ayı toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek canlı bir sosyal atmosfer yaratıyor. Peki, 16 Ekim'de dünya genelinde ne kutlanıyor? 16 Ekim'e özel olarak hangi günler anılıyor? İşte bu soruların yanıtları...
16 Ekim Dünya Gıda Günü, dünyada açlık ve yetersiz beslenmeye dikkat çekmek için her yıl kutlanıyor. 16 Ekim'in Dünya Gıda Günü olarak belirlenmesinin sebebi, 1945 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kurulmasıdır. Bu özel gün, açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği sağlanması ve sürdürülebilir tarımın önemini vurgulamak için önemli bir fırsat sunuyor. İşte 16 Ekim hakkında merak edilen bilgiler...
DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDİR?
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Her yıl 150'den fazla ülkede kutlanan Dünya Gıda Günü, dünya üzerindeki yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkat çekmek, farkındalığı yaymak ve açlık felaketine karşı insanları harekete geçirmek amacı taşıyor.
DÜNYA GIDA GÜNÜ 2024 TEMASI NE?
2024 Dünya Gıda Günü'nün teması "Daha İyi Bir Yaşam ve Gelecek İçin Gıda Hakkı" olarak belirlenmiştir. Bu tema, herkesin güvenli, besleyici ve çeşitli gıdaya erişiminin temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekiyor.
İklim değişiklikleri, ekonomik dalgalanmalar ve çatışmalar gibi sebeplerle artan küresel gıda güvensizliğiyle mücadele için sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemine vurgu yapılıyor. Amaç, kimsenin geride bırakılmadığı ve herkesin yeterli gıdaya ulaşabildiği bir dünya yaratmaktır.