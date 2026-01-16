TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler, yarışmalar ve programlar yayınlanacak? İşte, 16 Ocak 2026 Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi…