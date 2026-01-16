TV yayın akışı 16 Ocak 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal dolanıp beğendikleri program, yarışma, dizi, film gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü yayınlanacak içerikleri merak edenler Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Ocak 2026 TV yayın akışı...
TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler, yarışmalar ve programlar yayınlanacak? İşte, 16 Ocak 2026 Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi…
TÜM KANALLARIN 16 OCAK 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Rüya Gibi
05:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Gülen Gözler
22:00 Umut Kanatları
23:30 Umut Kanatları
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Beyaz'la Joker
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ.
23:40 Unutursam Fısılda
02:00 Bir Gece Masalı
03:40 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan
02:30 Kara Ağaç Destanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ailenin Şerefi
22:30 Kıskanmak
01:30 Çifte Milyon
04:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş'le Sence?
