        Haberler Bilgi Magazin 16 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 16 Ocak 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal dolanıp beğendikleri program, yarışma, dizi, film gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü yayınlanacak içerikleri merak edenler Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Ocak 2026 TV yayın akışı...

        Giriş: 16.01.2026 - 13:51 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:51
        1

        TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler, yarışmalar ve programlar yayınlanacak? İşte, 16 Ocak 2026 Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        TÜM KANALLARIN 16 OCAK 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Veliaht

        02:45 Rüya Gibi

        05:00 Kızılcık Şerbeti

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Gülen Gözler

        22:00 Umut Kanatları

        23:30 Umut Kanatları

        01:30 Aramızda Kalsın

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Beyaz'la Joker

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        23:40 Unutursam Fısılda

        02:00 Bir Gece Masalı

        03:40 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        00:15 Vefa Sultan

        02:30 Kara Ağaç Destanı

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Ailenin Şerefi

        22:30 Kıskanmak

        01:30 Çifte Milyon

        04:00 Şevkat Yerimdar

        05:00 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
