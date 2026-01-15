Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 16 Ocak Cuma günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 16 Ocak Cuma İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...