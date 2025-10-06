Habertürk
        16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı diye gitti doğum yaptı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gitti doğum yaptı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 16 yaşındaki G.N.Ü. doğum yaptı. G.N.Ü. ile dünyaya getirdiği bebeği devlet korumasına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:33 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:34
        Çocuk, karın ağrısı diye gitti doğum yaptı
        Zonguldak'ta olay, Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. G.N.Ü. (16) annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

        ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

        DHA'daki habere göre yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı. Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi.

        ERKEK BİR BEBEĞİ OLDU

        Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

        BEBEĞİN BABASINI GİZLEDİ

        Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi.

        SAĞLIK DURUMLARI İYİ

        Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
