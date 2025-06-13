Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 16 yaşındaki genç kız çaya düştü | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki genç kız çaya düştü

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde Mucus Çayı'na düşen 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 00:46 Güncelleme: 13.06.2025 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki genç kız çaya düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; olay, saat 19.30 saatlerinde ilçeye bağlı İslam Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile gezdiği sıra dengesini kaybeden 16 yaşındaki S.K. isimli kız çocuğu çaya düştü.

        Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çayın derin ve soğuk suyuna girerek kız çocuğunu aradı. Yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışma sonucu kız çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. S.K., otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD İran'ın yanıtından ötürü endişeli"
        "ABD İran'ın yanıtından ötürü endişeli"
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!