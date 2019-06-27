İstanbul Bahçelievler'de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran'da kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusundan 5 saat sonra acı haber Bağcılar'dan geldi. Evinde dolabındaki çizimleri gören polis, 'Mavi Balina' şüphesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, genç kızın ölümünden önce arkadaşlarına attığı mesajla cinsel istismar şüphesi de ortaya çıktı.

MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ

DHA'nın haberine göre, Bahçelievler'de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran akşamı 'arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıktı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, Bahçelievler emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptı. Genç kız her yerde aranırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binanın 12'inci katından atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İddialara göre, genç kızın vücudunda izler olduğu, ayrıca evdeki dolabının iç kısmına yazdığı görevler, şekiller ve intihardan önce ailesine intihar edeceği yerin konumunu attığı öne sürüldü. Bu şüpheler de akıllara mavi balina oyununu getirdi.

ÖLÜMÜNÜ DE ÇİZMİŞ

Öte yandan genç kızın ölümü de çizip dolabına yapıştırdığı ortaya çıktı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yönde soruşturmasını sürdürürken, genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara uğradığı yönünde mesajlar attığı iddiası üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Bu yönde çalışmalara başlayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mesajlar doğrultusunda bir yakınını gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kişinin genç kıza cinsel istismarda bulunup bulunmadığı ise Adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

MEKTUP İNCELEMEYE ALINDI

16 yaşındaki S.G.,'nin bıraktığı mektupta ise, "Annem beni bırakıp gittiğinde 3 yaşındaydım. Kısacası annemi hiç hatırlamıyorum. 5-6 yaşına kadar değişik yerlerde kaldım. Sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Onlarla birlikte kalmaya başladım. Üvey annem beni dövüyordu. Geceleri sabahlara kadar sessizce ağlıyordum. Her gün dua ediyordum. Abilerim gelsin beni kurtarsın diye. Lise 1'e başladığımda ise abilerim geldi. Bir insan hiç mi acılarını unutmaz. hiç mi gülmez. Ben hep ağladım. Gerçek annemin suratını hiç hatırlamıyorum... Ama ne olursa olsun üvey annemi de seviyorum. Bi de şu var. Babam çok iyi biri. Annem neden babamı terk etti onu da anlamış değilim" ifadelerini kullandığı belirtildi.