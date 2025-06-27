161 neyin numarası? 161 numarası kimin, neden arar?

Yolcular bu hat üzerinden tren sefer saatleri, bilet fiyatları, güzergâh değişiklikleri, rezervasyon işlemleri, iptaller veya aktarmalar gibi konularla ilgili bilgi alabilirler. Aynı zamanda internetten veya mobil uygulamalar üzerinden bilet satın alan kişiler, yaşadıkları teknik sorunlar için de 161’e ulaşarak destek alabilir. Hattın günün her saatinde ulaşılabilir olması, özellikle gece yolculuklarında ya da acil durumlarda büyük kolaylık sağlar.

Tatil günleri, hafta sonları ve resmi bayramlarda dahi kesintisiz çalışan bu çağrı merkezi, TCDD Taşımacılık’ın vatandaş odaklı hizmet anlayışını yansıtır. Üstelik aramaların ücretsiz olması sayesinde herkes bu hizmetten eşit biçimde yararlanabilir. Bu özellik, hem bilgi alma hem de sorun çözme süreçlerinde zaman ve maliyet açısından avantaj sunar.

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161 NEYİN NUMARASI?

161 numarası, Türkiye’de TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin yolcu taşımacılığına dair bilgi ve danışma hattıdır. Bu numara, şehirlerarası tren yolculuğu yapan ya da yapmayı planlayan vatandaşların hızlı ve doğrudan bilgi alabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 161 hattı üzerinden vatandaşlar, tren sefer saatleri, bilet fiyatları, güzergâh bilgileri, vagon tipleri, sefer iptalleri veya gecikmeler gibi birçok konuda bilgi edinebilir. Ayrıca internet üzerinden alınan biletlerle ilgili iptal, değişiklik, rezervasyon teyidi gibi işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda da bu hat aracılığıyla danışmanlık verilir.

TCDD’nin hızlı tren (YHT), ana hat, bölgesel ve banliyö trenleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar için 161 numarası önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu hattın devreye alınması, özellikle demiryolu ulaşımının yeniden canlandırıldığı 2000’li yıllarda tren taşımacılığına artan ilginin karşılanması ve vatandaşla kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşmiştir. REKLAM Yolcuların taleplerini doğrudan iletebildiği bu kanal sayesinde hem hizmet kalitesi artırılmakta hem de olası sorunlara karşı anında çözüm sunulabilmektedir. Hattın bir diğer işlevi ise, demiryolu ulaşımına dair vatandaşlardan gelen öneri, şikâyet ya da memnuniyet bildirimlerinin ilgili birimlere aktarılmasını sağlamaktır. Böylece 161, sadece bilgilendirme değil, aynı zamanda geri bildirim toplayan bir çağrı merkezi olarak da çalışmaktadır. 161 KİMİN NUMARASI? 161 numarasının Türkiye’deki tarihi ve kuruluş süreci, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetlerini modernize etme ve vatandaşla daha etkin iletişim kurma ihtiyacına dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), uzun yıllar boyunca hem yük hem yolcu taşımacılığında hizmet vermiş, ancak 2016 yılında TCDD Taşımacılık A.Ş. adıyla yeniden yapılandırılmıştır.

Bu dönüşümün ardından yolcu hizmetlerine yönelik çağdaş iletişim kanalları oluşturulmuş, 161 numaralı çağrı hattı da bu doğrultuda devreye alınmıştır. Hat, demiryolu ulaşımına dair her türlü bilgi talebine yanıt vermek ve yolcularla doğrudan temas kurmak amacıyla kurulmuştur. 161 numarasının resmi olarak faaliyete geçmesiyle birlikte, vatandaşlar bilet alma, sefer saatleri, tren türleri, iptaller, gecikmeler, aktarmalar ve seyahat kuralları gibi konularda doğrudan ve hızlı bilgi alabilir hâle gelmiştir. REKLAM Ayrıca internetten ya da mobil uygulamalardan alınan biletlerle ilgili yaşanan sorunlara çözüm üretmek, yolcuların öneri ve şikâyetlerini kuruma ulaştırmak da hattın kuruluş amacının bir parçasıdır. 161 numarasının varlığı, Türkiye’de demiryolu taşımacılığının çağın gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırıldığını ve yolcu odaklı bir anlayışın benimsendiğini göstermektedir. Teknolojik altyapı ile desteklenen bu çağrı hattı, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin müşteri memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışının sahadaki karşılığı olarak önemli bir görev üstlenmektedir.