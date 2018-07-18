Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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İki gol birden attığı Barcelona'ya 3-2 kaybettikleri maçtan sonra Ekvatorlu gazetecilerin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Cifuente, "İstanbul haberlerini ben de sizin gibi takip ediyorum. Menajerimle yaptığım konuşmalarda bana, 'endişe etme, senin için en iyisini yapacağım' sözünü veriyor. Tek bildiğim eğer bir gün İstanbul'da oynarsam şehirle ilgili merak ettiğim tüm tarihi yerleri tek tek gezeceğim. İstanbul'u çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı. (Sabah)