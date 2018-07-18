Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

BÜYÜK HEDEF RAFİNHA
Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini Rafinha ile bozmak istiyor. Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda hareket eden Sportif Direktör Comolli, İspanya'ya giderek bu futbolcu için Barcelona ile masaya oturacak.
Geçen sezonu Inter'de geçiren merkez orta saha, başarışı bir performans ortaya koysa da İtalyanlar yüksek satın alma opsiyonu yüzünden Rafinha'yı elinde tutamadı. Bu gelişme üzerine futbolcunun menajeri ile görüşmelerini sıklaştıran Comolli, anlaşma aşamasına geldi.
Barcelona, yeni sezonda kadroda düşünmediği 25 yaşındaki yıldız ismin bir yıl daha kiralanmasına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe, Rafinha'nın İspanyol ekibinden aldığı ücreti karşılayacak ve 2 milyon Euro kiralama bedeli önerecek. Futbolcu ve Barça'nın olumlu yaklaşımı, anlaşmanın yakın olduğu şeklinde yorumlanıyor. (AMK Spor)
BOLASİE GELİYOR
Henüz yabancı transfer yapamayan Fenerbahçe, bu suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Sarı-Lacivertliler, dış transferde ilk bombayı Yannick Bolasie’yle patlataca gibi görünüyor. Damien Comolli, dün 29 yaşındaki futbolcuyla ve temsilcisi John Sorzano ile telefonda yaptığı son görüşmede, her konuda anlaşma sağladı.
Comolli, daha önce Everton’la kiralama konusunda başladığı pazarlıklarda da sona gelmişti. Fransız futbol direktörü, Bolasie ile el sıkışılmasının ardından artık İngiliz ekibiyle son bir görüşme gerçekleştirerek anlaşmayı resmiyete dökecek.
164 MİLYON TL'LİK YILDIZ
Yannick Bolasie, kulüplerin resmen anlaşmasını bekliyor. Yıldız kanat oyuncusunun, bu hafta bitmeden soluğu İstanbul’da alarak 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Comolli’nin Everton ile yapılacak sözleşmeye satın alma maddesi de koydurmak istediği öğrenildi.
2016’da Bolasie için Crystal Palace’a 26 milyon Pound (164.8 milyon TL) ödeyen İngiliz ekibinin bu talebe nasıl yanıt vereceği belirsiz. (Fanatik)
RAMİRES'TEN MÜJDELİ HABER
Fenerbahçe, Jiangsu’nun kadro dışı bıraktığı Brezilyalı yıldız için hemen harekete geçmişti. Sarı-Lacivertliler, Ramires’i kiralamayı planlıyordu. Ancak Brezilya basınında çıkan haberlere göre Sambacı, sözleşmesini feshedebilir.
Bu gerçekleşirse, Fenerbahçe’nin transferi bedavaya bitirme şansı doğacak. 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna ülkesinden de talipler var. Ramires’in önceliği Avrupa’ya dönmek. (Fanatik)
FENERBAHÇE İDDİALARINA CEVAP
Fenerbahçe'nin forvet listesinde ilk sıraya yükselen Jhon Cifuente transfer dedikodularına cevap verdi.
İki gol birden attığı Barcelona'ya 3-2 kaybettikleri maçtan sonra Ekvatorlu gazetecilerin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Cifuente, "İstanbul haberlerini ben de sizin gibi takip ediyorum. Menajerimle yaptığım konuşmalarda bana, 'endişe etme, senin için en iyisini yapacağım' sözünü veriyor. Tek bildiğim eğer bir gün İstanbul'da oynarsam şehirle ilgili merak ettiğim tüm tarihi yerleri tek tek gezeceğim. İstanbul'u çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı. (Sabah)
MİTROVİC SESLERİ
Forvet transferini ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine mutlaka yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri yükseliyor...
Bas Dost ilgili yaşanan belirsizlikler sonrasında temasa geçilen Sırp golcünün transferinde çok olumlu gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı. West Brom'dan Rondon'la masaya oturan İngiliz kulübü, Fener'e 'evet' dedi.
Yöneticiler Alexandar Mitrovic ve menajeriyle pazarlıklarını ise sürdürüyor. Şu anda yıllık ücret konusunda bazı sıkıntılar olduğu ancak kısa süre içinde bu pürüzlerin giderileceği belirtildi.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro teklif ettiğini, Sırp golcünün ise 4 milyon Euro istediğini yazdı. Taraflar arasında görüşmeler çok yoğun bir şekilde devam ediyor. (Fotomaç)
İŞTE FENERBAHÇE'NİN VAN BEEK TEKLİFİ
Fenerbahçe defansını Feyenoord'dan Sven van Beek ile güçlendirmek istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifin reddedildiği öğrenildi.
Feyenoord formasıyla 16'sı Avrupa kupası olmak üzere toplam 126 maça çıkan Van Beek için bu rakamı az bulan Hollanda ekibi, daha güçlü teklifler bekliyor. Fenerbahçe, sunduğu teklifini yükseltirse pazarlıklar sürecek, aksi halde Van Beek transferi rafa kalkacak. (Fotomaç)
YERRY MİNA İÇİN KAPIŞMA
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham'dan sonra Boca Juniors da talip oldu. Arjantin ekibi, Kolombiyalı stoper için Barcelona'ya 10 milyon euro satın alma opsiyonlu 5 milyon euro'luk kiralama teklifinde bulundu. Barça, gelen diğer teklifleri de değerlendiriyor.
VARGAS'TA RAKİP VİLLARREAL
Kanarya'ya Matias Vargas transferinde ciddi rakip! Villarreal, 21 yaşındaki 'Maymuncuk' lakaplı futbolcu için kulübü Velez Sarsfield'e resmi teklifte bulundu. Arjantin temsilcisi, 1.68 boyundaki hücum oyuncusunun bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. F.Bahçe'nin ise henüz resmi bir girişimi yok.
STEFAN RADU OLMADI
Phillip Cocu'nun transferini çok istediği sol bek Stefan Radu kariyerine Lazio'da devam edecek. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 31 yaşındaki Rumen futbolcu, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatma kararı aldı.
BAS DOST'A SEVGİLİ FRENİ
Fenerbahçe'nin cezbedici teklifine rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sportin Lizbon'la görüşmelerini sürdüren Bas Dost'a sevgili engeli.
A Bola gazetesi, Hollandalı golcünün, kız arkadaşı Lizbon'da yaşamak istemediği için başka takımlardan gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye aldığını yazdı. Bas Dost'un menajeri Gunther Neuhaus ise, "Oyuncumla ilgili hiçbir konu net değil" demekle yetindi.
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