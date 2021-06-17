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HaberlerSağlık17 Haziran 2021 Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayı
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17 Haziran 2021 Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. 5-6 binlere düşen vaka sayısının son durumu bugün belli olacak. Konuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca, 17 Haziran tablosunu 20:00 sularında açıklayacak...

17 Haziran 2021 Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayı

Korona vaka sayısı 16 Haziran tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Haziran tablosu ise akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, dün ki vaka sayıları kaç oldu? İşte merak edenler için haberimizde derlediğimiz güncel 16 Haziran korona vaka sayısı tablosu...

16 HAZİRAN KORONA TABLOSU

En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654e yükseldi. 16 Haziran itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 23.28 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 843 bin 709, ikinci doz aşı 13 milyon 774 bin 445 oldu.

Toplam doz miktarı, 34 milyon 618 bin 154 olarak gerçekleşti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 905 bin 997 kişi aşı yaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesinde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.

Günlük 8 bin aşılama kapasitesine sahip Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde tüm randevular alındı. Talebin daha da artması durumunda kapasitenin arttırılabileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

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