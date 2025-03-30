Kağıthane’de 17 yaşındaki Aber Karademir caddede duraklama yapan otomobilde beklediği sırada kendisini takip eden cipten inen maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomatik silahlarla 13 el ateş edilen otomobildeki Karademir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aber Karademir arkadaşıyla otomobile binerek caddede ilerlemeye başladı. Bir süre sonra duran otomobilin yanına cip yaklaştı. Araçtan inen maskeli 2 saldırgan otomatik silahla 13 el ateş etti. Saldırı sonucu Karademir, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Karademir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Karademir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Karademir'in yakınları ise hastaneye geldi.