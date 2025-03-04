Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 17 yaşındaki gençlerin kavgası kanlı bitti

        17 yaşındaki gençlerin kavgası kanlı bitti

        17 yaşındaki iki genç arasında çıkan kavga kanlı bitti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 00:21 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşındaki gençlerin kavgası kanlı bitti
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Berkay M. (17), sokak ortasında tartıştığı husumetlisi A.M.Ö. (17) tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Turhal ilçesi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan A.M.Ö. ile Berkay M., sokakta karşılaşıp, tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada A.M.Ö., bıçakla Berkay M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkay M., kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan A.M.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstenen ceza belli oldu
        İstenen ceza belli oldu
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma