172 Neyin Numarası? 172 Numarası Kimin, Neden Arar?

172 Neyin Numarası?

Telefon ekranınızın gelen aramalar kısmında 172 numarasını gördüyseniz eğer 172 kimin numarası sorusu akla geliyor. Bilinmeyen numaralardan telefonumuza çağrı geldiğinde ise çoğumuzun ilk düşündüğü nokta, aramanın geldiği hattın güvenli olup olmadığı konusu… Sizi arayan bilinmeyen numaralardan biri de 172 ise bu hattın güvenli olduğunu belirtelim. 172 kimin neyin numarası diye merak edenler için 172 hattının kısaca TARSİM’e ait olduğunu söyleyebiliriz. TARSİM ise Tarım Sigortaları Havuzu’nun kısaltılmış ismidir. Yani 172 hattı, Tarım Sigortaları Havuzu’nun resmi çağrı merkezidir. 172 numarası tarafından aranan vatandaşlar, 172 numarası neden arar sorusunu dile getiriyorlar. Ancak bu soruyu yanıtlamadan önce Tarım Sigortaları Havuzu’nun ne işe yaradığından ve görevlerinden bahsedelim. Kısaca TARSİM şeklinde anılan Tarım Sigortaları Havuzu, devlet destekli bir kuruluş. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı şekilde işleyişlerini gerçekleştiren TARSİM’in amacı, Türkiye’deki tarım sigortalarını desteklemektir. Tarım Sigortaları konusu hakkında detayları düzenlemek, yönetmek ve desteklemek için faaliyete geçirilen TARSİM kuruluş yılı 2005 senesidir. Bu kurum, Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde hayata geçmiş olan, devlet destekli bir işleyişe sahiptir. Çiftçilere güvence altına almayı amaçlayan TARSİM, özel sigorta şirketleriyle iş birliği yaparak çalışır. Çiftçilerin, tarımsal faaliyetlerini olası risklerden koruyarak üreticilerin güvenli şekilde çalışabilmesini sağlamayı amaçlayan TARSİM’in bazı görevleri şöyle sıralanabilir;

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- Tarımsal faaliyetler sürdürülürken olası hastalıkları, zararlı neşriyatları, doğal afetleri önleyebilmek için üreticilere gereken desteği vermek.

- Çiftçilere ve tarım alanındaki üreticilere devlet destekli sigorta poliçeleri imkanı sunmak.

- Hayvan hayat sigortası, sera sigortası, bitkisel ürün sigortası gibi konularda imkanlar sunmak.

- Çiftçi ve üreticileri bilgilendirmeye yarayabilecek eğitimler vermek.

Yani kısaca Türkiye’deki tarımsal faaliyetleri iyileştirebilmek için devlet destekli kuruluş olan Tarım Sigortaları Havuzu, çiftçi dostu bir sistemdir. TARSİM vatandaşlara tarımsal alandaki çeşitli hizmetleri sunarken, 172 numaralı çağrı merkezi de bu hizmetleri destekleyen bir telefon hattıdır. Tamamen resmi ve güvenilir bir telefon hattı olan 172 numarası neden arar sorusu, merak edilen konulardan biridir. TARSİM’in resmi çağrı merkezi olan 172, devlet destekli tarım sigortalarına dair konular hakkında bilgilendirme yapar.

172 Numarası Neden Arar?

172 numarası kimin sorusunu cevaplayarak, bu üç haneli hattın TARSİM yani Tarım Sigortaları Havuzunun resmi telefon numarası olduğunu belirttik. Peki 172 numarası neden arar?