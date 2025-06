174 Neyin Numarası? 174 Numarası Kimin, Neden Arar?

174 Kimin Numarası?

Cep telefonumuza her gün birçok arama geliyor. Bu aramalardan bazıları tanıdığımız kişilerden gelse de bazı çağrıları ise bilinmeyen numaralar oluşturuyor. Bu durumda haliyle kim tarafından ve ne amaçla arandığımızı merak ediyoruz. Son yıllarda telefon aracılığı ile gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları hızla arttığı için öncelikle akla gelen bizi arayan telefon numarasının güvenilirliği konusu oluyor. Sizi arayan bilinmeyen hatlardan biri de 174 ise 174 neyin numarası konusuna açıklık getirelim. 174 numarası, resmi bir çağrı merkezi olup kısaca ALO 174 şeklinde anılır. ALO 174 güvenilir mi dediğimizde ise bu telefon numarasının kamu yararını gözeten çağrı merkezi olduğunu belirtelim. 174 kimin numarası diye soranlar için bu hattın tam ismi ALO 174 Gıda Hattı olarak geçer. ALO 174 Gıda Hattı’nın bağlı olduğu kurum ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bünyesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’dür. Gıda konusu insan sağlığı ile doğrudan ilişkili, hayati alanlardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ALO 174 Gıda Hattı da halkın gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hizmet verir. 174 numarası neden arar sorusuna yanıt bekleyen pek çok kişi var. Ancak bu soruyu yanıtlamadan önce ALO 174 Gıda Hattı’nın içerik ve görevlerinden bahsetmemiz gerekecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir çağrı merkezi olan 174, danışma ve ihbar hattıdır. Yani kısaca Alo Gıda Hattı, bilgi almak, talep ve şikayette bulunmak gibi nedenler için kullanılır. Amaçlanan ise ALO 174 Gıda Hattı sayesinde Türkiye’nin gıda güvenilirliğini sağlamaktır. Olası gıda sorunlarının önüne geçmek için hizmet veren 174 numarasına haftanın her günü ve günün her saati ulaşılabilir. Gıda ile ilgili bozuk yiyecekler, taklit veya etiketsiz ürünler, hijyen eksikliği gibi konularla ilgili bilgi, talep ve şikayetler dile getirilir. ALO 174 hattına yapılan ihbar ve şikayetler, gerekli müdürlüklere yönlendirildikten sonra devreye denetim girer. Görevlendirilen denetim ekipleri, oluşturulan şikayet nedeniyle gerekli incelemeleri başlatır. Vatandaşlar, etiketi olmayan, tüketim tarihi geçtiği halde satışta olan, taklit edilen ürünler için şikayette bulunabildiği gibi hijyen ve tazelik kurallarına uymadan çalışan işletmeleri de ALO 174 hattına bildirebilirler. Peki 174 numarası neden arar?