176 neyin numarası? 176 numarası kimin, neden arar?

176 Kimin Numarası?

176 neyin numarası diye merak edenler için genel olarak bu tip kısa numaraların devlete ait resmi kurumlar tarafından kullanıldığını belirtelim. Bu açıdan numaranın güvenilirliği ile ilgili endişe etmenize gerek yok. Peki detaylı olarak 176 kimin numarası diye soranlar için bu hattın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine bağlı şekilde hizmet verdiğini söyleyelim. Bu üç haneli telefon hattının tam ismi ise; “Kültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 176” olarak geçer. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında hayata geçirilen bu hizmetin amacı, hem yerli hem de yabancı turistleri bilgilendirerek ayrıca onların öneri ve şikayetlerini de dinlemektir. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 176 hattını daha yakından tanımak için bu numaranın görev ve hizmet alanlarına bakalım… İşte ALO 176’nın görev ve yetkileri;

- Yerli ve yabancı turistleri Türkiye seyahati ile ilgili konular hakkında bilgilendirmek.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mevzuatı hakkında gerekli bilgileri vermek.

- Müze ve ören yerleri ile ilgili bilgi vermek.

- Seyahat acentaları ve rehberlik hizmetiyle ilgili bilgi ve talepler.

- Yabancı turistlere pek çok farklı dilde dil desteği vererek turist sayısını genişletmek.

- Pansiyon, otel, motel, restoran, seyahat acentaları, turlar, şehirler arası otobüs firmaları ve müzeler gibi tüm turistik alanlarda verilen hizmetle ilgili öneri ve şikayetleri değerlendirmek.

- Olası ihbarları dinleyerek kaçak işletmeleri gerekli inceleme ve denetime tabii tutmak gibi görev ve sorumlulukları bulunur.

Turizm bir ülkenin en önemli değerlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Ülke ekonomisine olan katkısının yanı sıra ülkenin tarihi değeri ve prestiji gibi konularda da önemli rol oynar. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen çağrı merkezi uygulaması, hem yerli hem de yabancı turistlerin memnuniyetinin sağlanması için gerekli bir hizmettir. Kültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 176 ile ve işleyişiyle ilgili bilgileri verdik. Ancak yerli ve yabancı turistlerin aradığı bir çağrı merkezi olan bu numaradan bazen vatandaşlar da aranabiliyor. O nedenle 176 numarası neden arar sorusu merak uyandırıyor. Üç haneli 176 hattından size de bir çağrı geldi ise 176 numarası neden arar sorusunun yanıtına göz atmanızı öneririz.