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18 asırlık zeytin ağacından elde edilen yağ 30 bin TL'ye satıldı

Türkiye'deki en yaşlı zeytin ağaçlarının bulunduğu İzmir Seferihisar'da dünyadaki tek zeytinyağı müzayedesi yapıldı. Teos Antik Kenti içerisindeki bin 800 yıllık ağacın zeytinlerinden elde edilen yağ ise açık artırma sonrasında yarım litresi 30 bin TL'ye alıcı buldu

18.11.2018 - 09:05 | Güncelleme: DHA

İzmir'in Seferihisar Belediyesi üç yıl önce Türkiye'deki en iyi zeytin yörelerinden birisi durumundaki ilçede yaptığı araştırmalarda, 500 yaş ve üzerinde 200 zeytin ağacı tespit etti. Özel olarak bakımları yaptırılan ve alanında en iyi olan kişilerin topladığı bu zeytinlerden, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda geleneksel sıkım yöntemleriyle yağ elde edildi. Bunun sonrasında ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, ilçede devam eden Tarım Şenliği'ndeki müzayedeyle satıldı.

1800 yıllık koruma altındaki zeytin ağacı.

MÜZAYEDE ANTİK KENTTE YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre tarihi Teos Antik Kenti'ndeki müzayede öncesinde davetliler, yöresel ürünlerinin sunulduğu bir kokteylle karşılandı, ardından Serap Tumay ve ekibi, Türk Yunan dostluk şarkılarından oluşan mini konser verdi. Etkinliklerden sonra ise isteyen davetliler, 500 TL verip müzayedeye katıldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan müzayede de antik kentin tiyatrosunda gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı etkinliğe, Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Kültür Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"BURASI YÜZLERCE YILLIK AĞAÇLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Müzayede öncesinde konuşan Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Üreticiyi, doğayla barışık bir tarımı desteklemeye gayret eden, buradan da aslında bizim ölçeğimizdeki kentlerde uygulanabilecek bir model ortaya koymaya çalışan belediyecilik anlayışımız var. Burada da onun bir örneğini sizlerle paylaşıyoruz. Teos Antik Kenti, 12 İyon kentinin en büyük ve en önemli kentlerinden biri. Bu kent aynı zamanda, yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarına da ev sahipliği yapıyor" dedi.

Müzayedeye katılan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer.

"BİLGE AĞAÇ"LARIN YAĞI BURS OLDU

Konuşmalardan sonra gerçekleştirilen müzayede de, 500 yaş ve üzerindeki 'bilge ağaç' olarak isimlendirilen ağaçlardan elde edilen 152 şişe yağ, 21 ayrı grupta açık atırmayla satıldı. Açık atırmanın en dikkat çeken bölümü ise bin 800 yaşındaki ağacın zeytinlerinden elde edilen özel yağın satımı anları oldu. Kıran kıran geçen açık atırma sonrasında bin 800 yaşındaki ağaçtan elde edilen yarım litrelik yağı, işadamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı. Açık atırma sırasında araya giren Belediye Başkanı Tunç Soyer ise elde edilen toplam 47 bin 750 TL gelirin burs olarak dağıtılacağını da açıkladı.

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