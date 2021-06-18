Doya Doya Moda kim elendi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali konsepti "Jüri Oluyorlar" konseptiydi. Yarışmacıların haftanın en şık kadını olmak için podyuma çıktığı 18 Haziran Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları araştırılıyor...

DOYA DOYA MODA ALL STAR BU HAFTA KİM ELENDİ? (18 HAZİRAN)

Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel bugün kolyenin sahibi olmak için son kez jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda All Star'da bu hafta da elenen isim henüz olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta en yüksek puanı alarak kolyenin sahibi olan isim henüz belli olmadı.