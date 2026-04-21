18 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' operasyonları: 127 gözaltı
İçişleri Bakanlığı tarafından yaptığı paylaşımda, "18 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı" denildi
İçişleri Bakanlığı 18 ilde düzenlenen "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yasa dışı bahis"suçlarına yönelik operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, jandarma komutanlıklarınca 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar sonucu yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.