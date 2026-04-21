Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 18 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' operasyonları: 127 gözaltı

        18 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' operasyonları: 127 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yaptığı paylaşımda, "18 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 ilde operasyon: 127 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı 18 ilde düzenlenen "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yasa dışı bahis"suçlarına yönelik operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, jandarma komutanlıklarınca 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlar sonucu yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
