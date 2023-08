18. İstanbul Bienali'nin küratörü Iwona Blazwick oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali’nin 18’inci edisyonu 14 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

18. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü İngiliz yazar ve sanat tarihçisi Iwona Blazwick üstlenecek.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "Iwona Blazwick’in 18. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü üstlenmeyi kabul etmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu alandaki tecrübesi ve İstanbul Bienali’yle olan uzun süreli ilişkisi sayesinde Blazwick’in 2024 bienalini en iyi şekilde yönlendireceğine inanıyoruz” dedi.

Küratör, sanat eleştirmeni ve akademisyen Iwona Blazwick kısa süre önce AlUla'daki Kraliyet Komisyonu'na küratör olarak atandı.

2001-2022 yılları arasında Londra'da Whitechapel Gallery’nin direktörlüğünü yapan Blazwick dünyanın saygın müzelerinden Tate ve Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü’nde (ICA) çeşitli görevler üstlendi.

Dünyanın dört bir yanından modern ve çağdaş sanatçıların çok sayıda kişisel ve karma sergisinin küratörlüğünü yaptı ve kamusal alanda sanat eserleri sipariş etti. Tate Turbine Hall ve Whitechapel Gallery’de çeşitli sanatçı programlarının açılışını yaptı, Avrupa, ABD, Japonya ve Çin'de araştırma sergileri ve kamusal sanat programlarının bağımsız küratörlüğünü üstlendi.

Londra Belediyesi bünyesindeki Fourth Plinth Committee’de yer alan Blazwick yine Londra’da her yıl düzenlenen açık hava heykel sergisi Sculpture in the City için danışmanlık yapmaktadır. Phaidon Yayınevi’nde Contemporary Artists Monographs ve Themes and Movements in Art ile Whitechapel Gallery/ MIT Press Documents of Contemporary Art'ın kurucu editörlüğünü yapan Blazwick, dünya çapında çağdaş sanatçılar ve sanat akımları ile sanat kurumları üzerine monografiler ve kataloglar yayımladı.

Sanata olan katkılardan dolayı 2007 yılında Kraliçe tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı ile onurlandırıldı. Fransa’da Officier des Arts et Lettres ve İtalya’da da Officer of the Star of Italy nişanıyla ödüllendirildi. Blazwick, Harewood House, Yorkshire ve Film London'ın Jarman Ödülü'nün mütevelli heyetinde yer almaktadır.

18. İSTANBUL BİENALİ

18. İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşunun desteğiyle düzenlenecek. 14 Eylül 2024 tarihinde genel açılışı yapılacak bienalin önizleme günleri, basın mensupları için 10-11-12-13 Eylül 2024, sanat profesyonelleri için 12-13 Eylül 2024 tarihlerinde olacak.