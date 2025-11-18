18 kilo veren Amy Schumer eski fotoğraflarını önce sildi, sonra yeniden yayınladı
Zayıflama ilacıyla kilo vermesinin ardından geçmiş fotoğraflarının hepsini silen Amy Schumer, tepki aldıktan sonra eski halini gösteren fotoğraflarını yeniden sosyal medyada paylaştı
Oyuncu ve komedyen Amy Schumer, Hollywood'da yükselen zayıflama ilacı furyasına dahil olan isimlerden biri. ABD'li oyuncu, yaşadığı büyük değişimi zayıflama ilacına borçlu olduğunu hiçbir zaman saklamadı.
18 kilodan fazla veren ve büyük bir değişim yaşayan Schumer, şaşırtıcı bir şekilde Instagram hesabındaki, kilolu halini gösteren tüm fotoğraflarını bir çırpıda sildi. 44 yaşındaki oyuncu, en zayıf halini gösteren fotoğraf dizisini, "Kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Eski fotoğraflarımı sebepsiz yere sildim!" notuyla paylaştı.
Schumer'ın eski halini gösteren tüm fotoğraflarını kaldırması manşetlere yansıyınca, sanatçı, kilolu halini gösteren fotoğrafıyla birlikte bir açıklama yaparak, "Hey medya kuruluşları, eski fotoğraflarımı silmedim, çünkü onlar kilo vermemden önceki fotoğraflarımdı. Bu sizin yarattığınız bir hikâye. Her zaman nasıl göründüğümle gurur duyuyorum" diye yazdı.
Schumer şöyle devam etti: Ağrısız olmak için uğraşıyordum ve sonunda öyleyim. Endometriozisim (çikolata kisti) daha iyi. Sırtım iyileşiyor. Artık Cushing sendromum yok, bu yüzden yüzüm normale döndü. Özellikle oğlum için güçlü ve sağlıklı olduğum için minnettarım. Ancak Instagram'ınız kimliğiniz değil, dünyanın görmesini istediğiniz şeylerin bir seçkisi. Kendimi harika, güçlü ve güzel hissediyorum, bunu paylaşmak eğlenceliydi. Bilerek bir 'kilo verme yolculuğuna' çıkmadım. Bu devam edilebilecek güzel bir şey. Ancak odak noktam sağlık oldu. Kilomun her zaman dalgalanacağından eminim.
Ünlü oyuncu daha sonra, oğlunun doğumundan hemen sonra çekilen ve kilolu halini gösteren bir fotoğrafını paylaştı.
Amy Schumer, zayıflama iğnesi kullanırken yan etkileri yüzünden korkunç günler geçirdiğini itiraf etmişti. İlacın insanı mide bulantısına aşırı derecede yatkın hale getirdiğini söyleyen oyuncu, katıldığı bir programda, "İlacı neredeyse üç yıl önce denedim ve yatağa bağımlıydım, kusuyordum ve sonra enerjim kalmıyordu. Ama başkaları da kullanıyor ve hepsi iyileşiyor, bu yüzden Tanrı'nın onları koruduğunu biliyorum" demişti. Daha sonra ilacını değiştirerek kilo verebildiğini açıklamıştı.
Ünlü oyuncu, daha önce de kilosuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Liposuction (yağ aldırma) yaptırdığını itiraf eden Schumer, 2022'de The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, "Zayıf olmam gerekmiyor, çünkü hiç seksiliğimle ünlü olmadım ama aynaya bakmaktan yorulduğum bir noktaya geldim" ifadesini kullanmıştı.