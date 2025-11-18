Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 18 kilo veren Amy Schumer eski fotoğraflarını önce sildi, sonra yeniden yayınladı

        18 kilo veren Amy Schumer eski fotoğraflarını önce sildi, sonra yeniden yayınladı

        Zayıflama ilacıyla kilo vermesinin ardından geçmiş fotoğraflarının hepsini silen Amy Schumer, tepki aldıktan sonra eski halini gösteren fotoğraflarını yeniden sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 16:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçmişi önce sildi, sonra geri getirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu ve komedyen Amy Schumer, Hollywood'da yükselen zayıflama ilacı furyasına dahil olan isimlerden biri. ABD'li oyuncu, yaşadığı büyük değişimi zayıflama ilacına borçlu olduğunu hiçbir zaman saklamadı.

        18 kilodan fazla veren ve büyük bir değişim yaşayan Schumer, şaşırtıcı bir şekilde Instagram hesabındaki, kilolu halini gösteren tüm fotoğraflarını bir çırpıda sildi. 44 yaşındaki oyuncu, en zayıf halini gösteren fotoğraf dizisini, "Kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Eski fotoğraflarımı sebepsiz yere sildim!" notuyla paylaştı.

        Schumer'ın eski halini gösteren tüm fotoğraflarını kaldırması manşetlere yansıyınca, sanatçı, kilolu halini gösteren fotoğrafıyla birlikte bir açıklama yaparak, "Hey medya kuruluşları, eski fotoğraflarımı silmedim, çünkü onlar kilo vermemden önceki fotoğraflarımdı. Bu sizin yarattığınız bir hikâye. Her zaman nasıl göründüğümle gurur duyuyorum" diye yazdı.

        REKLAM

        Schumer şöyle devam etti: Ağrısız olmak için uğraşıyordum ve sonunda öyleyim. Endometriozisim (çikolata kisti) daha iyi. Sırtım iyileşiyor. Artık Cushing sendromum yok, bu yüzden yüzüm normale döndü. Özellikle oğlum için güçlü ve sağlıklı olduğum için minnettarım. Ancak Instagram'ınız kimliğiniz değil, dünyanın görmesini istediğiniz şeylerin bir seçkisi. Kendimi harika, güçlü ve güzel hissediyorum, bunu paylaşmak eğlenceliydi. Bilerek bir 'kilo verme yolculuğuna' çıkmadım. Bu devam edilebilecek güzel bir şey. Ancak odak noktam sağlık oldu. Kilomun her zaman dalgalanacağından eminim.

        Ünlü oyuncu daha sonra, oğlunun doğumundan hemen sonra çekilen ve kilolu halini gösteren bir fotoğrafını paylaştı.

        Amy Schumer, zayıflama iğnesi kullanırken yan etkileri yüzünden korkunç günler geçirdiğini itiraf etmişti. İlacın insanı mide bulantısına aşırı derecede yatkın hale getirdiğini söyleyen oyuncu, katıldığı bir programda, "İlacı neredeyse üç yıl önce denedim ve yatağa bağımlıydım, kusuyordum ve sonra enerjim kalmıyordu. Ama başkaları da kullanıyor ve hepsi iyileşiyor, bu yüzden Tanrı'nın onları koruduğunu biliyorum" demişti. Daha sonra ilacını değiştirerek kilo verebildiğini açıklamıştı.

        Ünlü oyuncu, daha önce de kilosuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Liposuction (yağ aldırma) yaptırdığını itiraf eden Schumer, 2022'de The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, "Zayıf olmam gerekmiyor, çünkü hiç seksiliğimle ünlü olmadım ama aynaya bakmaktan yorulduğum bir noktaya geldim" ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Amy Schumer
        #zayıflama ilacı
        #kilo verme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!