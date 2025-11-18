18 kilo veren Amy Schumer eski fotoğraflarını önce sildi, sonra yeniden yayınladı

Oyuncu ve komedyen Amy Schumer, Hollywood'da yükselen zayıflama ilacı furyasına dahil olan isimlerden biri. ABD'li oyuncu, yaşadığı büyük değişimi zayıflama ilacına borçlu olduğunu hiçbir zaman saklamadı.

18 kilodan fazla veren ve büyük bir değişim yaşayan Schumer, şaşırtıcı bir şekilde Instagram hesabındaki, kilolu halini gösteren tüm fotoğraflarını bir çırpıda sildi. 44 yaşındaki oyuncu, en zayıf halini gösteren fotoğraf dizisini, "Kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Eski fotoğraflarımı sebepsiz yere sildim!" notuyla paylaştı.

Schumer'ın eski halini gösteren tüm fotoğraflarını kaldırması manşetlere yansıyınca, sanatçı, kilolu halini gösteren fotoğrafıyla birlikte bir açıklama yaparak, "Hey medya kuruluşları, eski fotoğraflarımı silmedim, çünkü onlar kilo vermemden önceki fotoğraflarımdı. Bu sizin yarattığınız bir hikâye. Her zaman nasıl göründüğümle gurur duyuyorum" diye yazdı.

REKLAM

Schumer şöyle devam etti: Ağrısız olmak için uğraşıyordum ve sonunda öyleyim. Endometriozisim (çikolata kisti) daha iyi. Sırtım iyileşiyor. Artık Cushing sendromum yok, bu yüzden yüzüm normale döndü. Özellikle oğlum için güçlü ve sağlıklı olduğum için minnettarım. Ancak Instagram'ınız kimliğiniz değil, dünyanın görmesini istediğiniz şeylerin bir seçkisi. Kendimi harika, güçlü ve güzel hissediyorum, bunu paylaşmak eğlenceliydi. Bilerek bir 'kilo verme yolculuğuna' çıkmadım. Bu devam edilebilecek güzel bir şey. Ancak odak noktam sağlık oldu. Kilomun her zaman dalgalanacağından eminim.