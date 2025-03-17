18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları! En güzel, anlamlı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri
Şanlı tarihimizin en önemli günlerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi geldi çattı. Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız saygıyla ve minnetle anılacak. Biz de haberturk.com olarak bu günün anlam ve önemine vurgu yapan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları seçeneklerini haberimizde derledik. İşte en güzel, anlamlı, duygusal, uzun, kısa, resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri…
Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız saygıyla ve minnetle anılacak. Bu tarihin anlam ve önemine dikkat çekmek isteyenler için 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları yeni, farklı, kısa, uzun seçeneklerini derledik. İşte, en güzel, anlamlı, duygusal, resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri…
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Çanakkale'de verilen destansı mücadele, Türk milletinin azim ve kararlılığının en güzel örneğidir. Zaferin 109. yılında, şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz.
Çanakkale Zaferimizin 110. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, tarihin en büyük destanlarından birini yazan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, bu büyük zaferin her zaman gurur kaynağımız olacağını bir kez daha hatırlıyoruz.
Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.
"Bugün, tarihin altın sayfalarına kazınmış, milletimizin azim ve kararlılığının destanlaştığı gündür. Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda vatan sevgisinin, fedakârlığın ve inancın zaferidir."
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.
- ’Çanakkale Geçilmez’gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.
Çanakkale'de, her karış toprağın şehit kanlarıyla sulandığı o büyük zaferin 110. yıl dönümünde, bize bu vatanı armağan eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!
Çanakkale'de destan yazan ecdadımızın azmi ve inancı, bize vatan sevgisinin ne kadar büyük bir güç olduğunu göstermiştir. Onların izinden yürümek boynumuzun borcudur.
KISA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
"18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan uğruna can veren kahramanlarımızın destanıdır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."
"Çanakkale geçilmez! Bu destanı yazan kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz."
"Çanakkale, vatan sevgisinin imkânsızı nasıl mümkün kıldığının destanıdır. Şehitlerimize minnettarız."
"Onlar, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını verdiler. Bugün hür yaşıyorsak, onların fedakârlıkları sayesindedir."
"Vatan toprağına kanlarını akıtan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."
"Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır."
"Aziz şehitlerimizin fedakârlıklarıyla yazılan bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız."
"Çanakkale ruhu; cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin ebedi nişanesidir. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."
"Siperlerde yazılan bu destan, vatan sevgisinin en asil göstergesidir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."
İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
"1915'te, yedi düvele karşı verilen bu mücadelede Mehmetçik, vatan toprağını korumak uğruna canını hiçe saymış, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek tarihe damga vurmuştur. Düşman donanmalarının geçilmez sanılan hatları zorladığı, Mehmetçiğin göğsünü siper ettiği o günlerde, vatan toprağının her karışı kanla sulanmış, şehitlerimizin kahramanlık destanı yazılmıştır."
"Bu zafer, yalnızca cephede kazanılmadı; annelerin duasında, gençlerin cesaretinde ve milletin inancında da kazanıldı. Çanakkale'de verilen mücadele, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü kanıtıdır."
"Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."
Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. (Mustafa Kemal Atatürk)