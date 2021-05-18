18 Mayıs illere göre son korona haritası: En düşük ve en yüksek vaka hangi illerde?

18 Mayıs İllere göre son korona haritası yayınlandı. Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte il il korona vaka sayısı...

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK VAKA SAYISI HANGİ İLDE? İLLERE GÖRE VAKA SAYISI