18 Mayıs İllere göre son korona haritası yayınlandı. Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte il il korona vaka sayısı...
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK VAKA SAYISI HANGİ İLDE? İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|28,69
|Adıyaman
|48,38
|Afyon
|106,25
|Ağrı
|182,84
|Aksaray
|93,38
|Amasya
|125,19
|Ankara
|152,63
|Antalya
|61,65
|Ardahan
|122,71
|Artvin
|78,47
|Aydın
|47,36
|Balıkesir
|113,84
|Bartın
|126,14
|Batman
|56,91
|Bayburt
|95,23
|Bilecik
|156,37
|Bingöl
|64,59
|Bitlis
|96,87
|Bolu
|155,65
|Burdur
|99,97
|Bursa
|110,35
|Çanakkale
|120,95
|Çankırı
|153,30
|Çorum
|129,78
|Denizli
|92,90
|Diyarbakır
|63,81
|Düzce
|127,88
|Edirne
|82,16
|Elazığ
|91,50
|Erzincan
|154,84
|Erzurum
|192,28
|Eskişehir
|146,26
|Gaziantep
|76,53
|Giresun
|134,83
|Gümüşhane
|109,38
|Hakkari
|78,43
|Hatay
|32,54
|Iğdır
|78,48
|Isparta
|137,18
|İstanbul
|184,78
|İzmir
|93,86
|Kahramanmaraş
|43,06
|Karabük
|134,23
|Karaman
|129,85
|Kars
|144,25
|Kastamonu
|145,86
|Kayseri
|127,26
|Kırıkkale
|137,06
|Kırklareli
|153,43
|Kırşehir
|114,79
|Kilis
|73,53
|Kocaeli
|154,46
|Konya
|121,87
|Kütahya
|152,08
|Malatya
|104,45
|Manisa
|74,86
|Mardin
|46,21
|Mersin
|47,04
|Muğla
|72,54
|Muş
|48,16
|Nevşehir
|123,29
|Niğde
|118,76
|Ordu
|149,72
|Osmaniye
|35,91
|Rize
|167,27
|Sakarya
|108,95
|Samsun
|95,57
|Siirt
|48,93
|Sinop
|97,02
|Sivas
|137,60
|Şanlıurfa
|49,36
|Şırnak
|26,96
|Tekirdağ
|132,83
|Tokat
|139,50
|Trabzon
|125,14
|Tunceli
|124,64
|Uşak
|90,95
|Van
|49,16
|Yalova
|78,61
|Yozgat
|123,36
|Zonguldak
|147,66
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