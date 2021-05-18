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HaberlerSağlık18 Mayıs illere göre son korona haritası: En düşük ve en yüksek vaka hangi illerde?
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18 Mayıs İllere göre son korona haritası: En düşük ve en yüksek vaka hangi illerde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraşta görüldü. Peki En düşük ve en yüksek vaka hangi illerde? İşte 18 Mayıs İllere göre son korona haritası...

18 Mayıs illere göre son korona haritası: En düşük ve en yüksek vaka hangi illerde?

18 Mayıs İllere göre son korona haritası yayınlandı. Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte il il korona vaka sayısı...

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK VAKA SAYISI HANGİ İLDE? İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana28,69
Adıyaman48,38
Afyon106,25
Ağrı182,84
Aksaray93,38
Amasya125,19
Ankara152,63
Antalya61,65
Ardahan122,71
Artvin78,47
Aydın47,36
Balıkesir113,84
Bartın126,14
Batman56,91
Bayburt95,23
Bilecik156,37
Bingöl64,59
Bitlis96,87
Bolu155,65
Burdur99,97
Bursa110,35
Çanakkale120,95
Çankırı153,30
Çorum129,78
Denizli92,90
Diyarbakır63,81
Düzce127,88
Edirne82,16
Elazığ91,50
Erzincan154,84
Erzurum192,28
Eskişehir146,26
Gaziantep76,53
Giresun134,83
Gümüşhane109,38
Hakkari78,43
Hatay32,54
Iğdır78,48
Isparta137,18
İstanbul184,78
İzmir93,86
Kahramanmaraş43,06
Karabük134,23
Karaman129,85
Kars144,25
Kastamonu145,86
Kayseri127,26
Kırıkkale137,06
Kırklareli153,43
Kırşehir114,79
Kilis73,53
Kocaeli154,46
Konya121,87
Kütahya152,08
Malatya104,45
Manisa74,86
Mardin46,21
Mersin47,04
Muğla72,54
Muş48,16
Nevşehir123,29
Niğde118,76
Ordu149,72
Osmaniye35,91
Rize167,27
Sakarya108,95
Samsun95,57
Siirt48,93
Sinop97,02
Sivas137,60
Şanlıurfa49,36
Şırnak26,96
Tekirdağ132,83
Tokat139,50
Trabzon125,14
Tunceli124,64
Uşak90,95
Van49,16
Yalova78,61
Yozgat123,36
Zonguldak147,66

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