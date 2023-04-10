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Bu öne çıkan burçlardan biri de kova burcudur. Kova burçları özgürlüklerine son derece düşkündürler. Aynı zamanda oldukça neşeli ve eğlenceli burçlardır. Analitik düşünmeyi severler ve planlı programlı hareket ederler. 18 Şubat hangi burç, 18 Şubat burcu ne, 18 Şubat burcu özellikleri, 18 Şubat burcu erkeği, 18 Şubat burcu kadını, 18 Şubat burcu yorumu, 18 Şubat yükseleni nedir, 18 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 18 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

18 Şubat Hangi Burç?

18 Şubat’ta doğanların burcu kova burcudur. Kova burcu hava grubundan yer almaktadır. Başlıca özellikleri bağımsız ve yaratıcı olmalarıdır.

18 Şubat Burcu Ne?

18 Şubat tarihinde dünyaya gelenler kova burcuna mensuptur. Kova burcu iki gezegen tarafından yönetilir. Bu gezegenler Uranüs ve Satürn’dür. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsamaktadır.

18 Şubat Burcu Özellikleri

18 Şubat’ta doğan kova burçları son derece içten ve eğlencelidir. Bu içten tavırları sergilemiş oldukları samimiyetin göstergesidir. Bu sebeple de arkadaş çevreleri epey geniştir. Herkesle kolaylıkla anlaşırlar. Ortamların aranılan simalarıdır. Kova burcu dostluk ilişkilerinin temelinde güveni esas alır. Eğer karşısındakine güven duymuyorsa onunla ilişkisini sürdürmez. Bunu karşısındakine doğrudan hissettirir. Kova burçları idealist burçlardır. Her zaman geleceğe dönük planları vardır. Kendilerini sürekli geliştirmek isterler. Mevcut konumlarından sıyrılıp daha da gelişmek isterler. Bu sebeple de başarıdan başarıya koşarlar. Sabit fikirlidirler. Sabit fikirli olmaları sebebiyle hedefledikleri planları gerçekleştirirler. Bu sebeple kova burcundan pek çok bilim adamı çıkmaktadır. Kova burçları son derece merhametli ve yardımseverdir. Herkese yardım eli uzatırlar. Dünyadaki kaynaklardan herkesin eşit olarak yararlanmasını isterler. Kovaların kırmızı çizgisi ise özgürlük ihlalidir. Özgürlüklerinin kısıtlandığı ortamlardan uzaklaşırlar.

18 Şubat Burcu Erkeği

18 Şubat’ta doğan kova erkeği radikal fikirlere sahiptir. Geleneksel düşünce yapısını reddeder. Mottosu değişim ve gelişimdir. Sürekli kendini geliştirilerek başarıya ulaşmak ister. idealist düşünce yapıları sayesinde kendilerini bir hedef belirler ve bu hedeften sapmadan yoluna devam ederler. Toplumsal normlar kova erkeğine göre değildir. Çünkü toplumsal normlar da bir nevi kova erkeği için özgürlük ihlalidir. Sınırlar içinde hareket etmeyi sevmezler. Son derece güçlü hayal güçleri vardır. Duygularını belli kolay kolay belli etmezler. Bu sebeple kimi zaman soğuk görünürler. Aslında son derece duygusallardır. Kova burcu erkeğinin en iyi anlaştığı burçlar koç, terazi, ikizler ve yay burcudur. Boğa ve akrep burçlarıyla araları çok iyi değildir.

18 Şubat Burcu Kadını

Heyecanlı ve enerjik yapıları sizi kova burcu kadınına hayran bırakabilir. Gün içerisinde dahi kolay kolay bitmeyen enerjileriyle ortamların vazgeçilmez yüzlerindendir. Kova burcu kadını mizahi ve yaratıcı yönleriyle ön plana çıkmaktadır. Bağımsızlıklarını oldukça düşkündürler. Bu sebeple bir erkeğin kısıtlaması altına girmekten hoşlanmazlar. Bir kova kadını sizden hoşlanıyor mu bunu kolayca anlayabilirsiniz. Çünkü duygularını tüm şeffaflığıyla belli ederler.

18 Şubat Burcu Yorumu

Kova burçları genel itibariyle son derece dürüst ve güvenilir burçlardır. Verdikleri sözü tutarlar. Aynı güveni karşısındaki kişiden de beklerler. Güven onlar için tüm ilişkilerin temelidir. Kova burçları yenilikçi, özgür ve sabit fikirlidir. Vermiş oldukları kararlardan kolay kolay vazgeçmezler.

18 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar 2 saate bir farklılık gösterir. Bu sebeple gün içerisinde doğan kişilerin yükselen burçları farklı olabilmektedir. Yükselen burcunuzu hesaplamak için doğum saatinizi ayrıntılı olarak bilmelisiniz.

18 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Yönetmen Tolga Aşkıner

Oyuncu Şükrü Özyıldız

Oyuncu Yasemin Baştan

Gazeteci Halit Kıvanç

18 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu John Joseph Travolta

Oyuncu Jeremy Allen White

İngiliz futbolcu Anton Ferdinant

İtalyan futbolcu Roberto Baggio

İsrailli futbolcu Bibras Natho

Çekoslovak futbolcu Jozef Venglos