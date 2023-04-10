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Eğer burcunuzu bilmiyorsanız doğum gününüzü yazarak internet üzerinden burcunuza bulabilirsiniz. Ayrıca yine internet üzerinden yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz. En merak edilen konulardan biri de 17 Şubat’ta dünyaya gelenlerin hangi burca mensup olduğudur. 17 Şubat hangi burç, 17 Şubat burcu ne, 17 Şubat burcu özellikleri, 17 Şubat burcu erkeği, 17 Şubat burcu kadını, 17 Şubat burcu yorumu, 17 Şubat yükseleni nedir, 17 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 17 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, 17 Şubat tarihiyle ilgili merak edilen tüm astrolojik detaylar.

17 Şubat Hangi Burç?

17 Şubat’ta doğanlar elementi hava olan kova burcuna mensuptur. Kova burcu özgürlüğü ve yaratıcıyla ön plana çıkmaktadır.

17 Şubat Burcu Ne?

17 Şubat’ta doğanların burcu kovadır. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsamaktadır. Kova burcunun yönetici gezegenleri ise Uranüs ve Satürn’dür.

17 Şubat Burcu Özellikleri

Kova burcunun en belirgin özelliklerinin başında bağımsızlıklarına düşkün olmaları gelmektedir. Özgürlüğünün kısıtlandığı ortamlardan hemen uzaklaşır. Aynı şekilde karşı cinsin onu kısıtlamasında da hoşlanmaz. Kova burçları son derece yaratıcıdırlar. Dünyayı adeta bir sanatçının gözünden seyrederler. Hayal güçlerinin geniş olması yaratıcılık yönünden onlara büyük avantaj sağlamaktadır. Sevecen tavırlarıyla ortamlarda dikkat çekerler. Son derece arkadaş canlısıdırlar. Bu sebeple rahatlıkla arkadaşlık kurabilirler. Dostluklarını güven temelinde oluştururlar. Herkese karşı saygılı yaklaşırlar, aynı saygıyı karşı taraftan da beklerler. Herkesin eşit olanaklara sahip olmasını isterler. Eli son derece açık olan kova burcu oldukça yardımseverdir. Sahip oldukları modern bakış açısıyla geleneksel düşünceleri ekarte ederler. Değişim ve yeniliğe her daim hazırlardır. Sabit fikirli ve inatçı olmaları zaman zaman zorluk yaratsa da bu sabit fikirleri sayesinde pek çok başarıyı kucaklamıştırlar.

17 Şubat Burcu Erkeği

17 Şubat’ta doğan kova erkekleri son derece zeki ve kibardırlar. Karşısındaki kişinin düşüncesine oldukça saygı duyarlar. Klasik bir aşk ilişkisinden ziyade modern bir aşk ilişkisini tercih ederler. Kova erkekleri karşısında kendi gibi ayakları yere sağlam basan kadınlardan hoşlanır. Alışagelmiş bir aşk hayatı onların tarzı değildir. Kova erkeği geleceği kafasında tasarlamayı sever. Anı yaşamazlar hep bir sonraki adımı düşünürler. Siz bir sonraki günü düşünürken onlar yıllar sonrasını düşünmektedir. Olayları mantıksal çerçevede değerlendirirler. Bu sebeple çoğu zaman anlaşılması zor kişilerdir. Mizahi yönleri çok kuvvetlidir. Özellikle flört tarzı konularda mizahi yeteneklerine başvururlar.

17 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını çok neşeli ve eğlenceli bir kişiliğe sahiptir. Kova burcu kadınıyla gerçekleştirilen sohbetlerde zaman su misali akıp gitmektedir. Mantıksal yönleri ağır bassa da heyecanlı yapıları vardır. Öyle ki bir konu hakkında heyecana kapıldılarsa onları sakinleştirmek güçtür. Kova kadını son derece yumuşak kalplidir. Hatalarınız göz ardı edebilir. Çoğu zaman ne düşündüklerini tahmin edemezsiniz. Son derece idealisttirler.

17 Şubat Burcu Yorumu

17 Şubat tarihinde dünyaya gelen kova burçlarının belli başlı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Özgürlüğüyle sembolize olan bu burç aynı zaman da son derece zeki ve yaratıcıdır. Hayal güçlerinin bir sınırı yoktur, dolayısıyla ortaya çıkardığı eserler zamanın ötesindedir.

17 Şubat Yükseleni Nedir?

17 Şubat’ta doğanlar yükselen burcunu doğum saati ve dakikasını biliyorsa internet üzerinden bulabilir. Yükselen burcunuzu bulmak için doğum saatinizi ayrıntılı olarak bilmeniz gerekmektedir.

17 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Burak Deniz

Oyuncu Songül Öden

Söz yazarı ve oyuncu Aysel Gürel

Şarkıcı Cemre Kemer

Oyuncu Yelda Reynaud

Oyuncu Gazanfer Özcan

Milletvekili ve sağlık bakanı Lütfi Kırdar

17 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Rock grubu solisti Billie Joe Armstrong

Manken Denise Richards

Oyuncu Dominic Purcell

Oyuncu Lou Diamond Phillips

İsveçli müzisyen Quorthon

Film yönetmeni Michael Bay

Piyanist Loreena McKennitt

Amerikalı basketbolcu Michael Jordan

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