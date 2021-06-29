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18 yaş altı aşılama ne zaman 2021? Bebekler çocuklar aşılanacak mı? Bakan Koca açıkladı: 18 yaş altı aşı...

Koronavirüs salgınında 18 yaş üstü sonrası şimdi de 18 yaş altı gençler, çocuklar ve bebekler için aramalar başladı. Vatandaşların merakla araştırdığı 18 yaş altı aşılama ne zaman yapılacak sorusuna Bakan Koca'dan yanıt geldi...

18 yaş altı aşılama ne zaman 2021? Bebekler çocuklar aşılanacak mı? Bakan Koca açıkladı: 18 yaş altı aşı...

18 yaş altı aşılama ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. 18 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından sıra 18 yaş altı aşına gelecek. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN?

Son olarak 25 yaşa inen aşılama hakkında Bakan Koca yeni gelişmeleri duyurdu. 18 yaş altı vatandaşların aşılanmasının ise yaklaşık bir hafta 10 gün sonra başlayabileceğini belirtti. Ancak 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olanların aşılanacağını ekledi.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

BİLİM KURULU ÜYESİNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, çocuk ve genç erişkin nüfusta daha düşük doz aşılamalara dair çalışmaların sürdüğüne işaret ederek "Çocukların aşılanması ile ilgili tabii çok soru işareti var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz genç erişkinleri aşılayan ülkeler var. Oradaki sonuçları gözlüyoruz. Genç erişkinlerde elimizdeki aşıların dozunun fazla gelebileceği ile ilgili görüşler olduğu için, onların güvenlik verileri değerlendirilip belki doz azaltılması düşünülebilir" dedi.

Özellikle mRNA aşılarında 20 yaş altı grup ve çocuklar için daha az dozla aşı çalışmalarının yapıldığına da işaret eden Prof. Dr. Yavuz, iki doz arası sürenin de uzatılabileceğini söyleyerek "Bu çalışmaların çok kısa bir sürede sonuçlarını göreceğiz ve hangi dozlarda daha güvenli bir şekilde bu aşılar kullanılabilecek, bu belirlenecek. Yine ülkemizde de kullanılan CoronaVac aşısı, çocuklarda kullanımı için Çin'de onay aldı. Faz 2 çalışmasını bitirdiler ama henüz yayını okumadık. Sonuçlarını bilmiyoruz. Onların da bir iki ay içinde sonuçları ortaya çıkmış olacak.

Hem mRNA aşılarından hem de CoronaVac aşısında ve diğer bazı aşılarda da çocuk yaş grubundaki çalışmaları devam ediyor. Onları gördükten sonra çocuklar için aşıları Türkiye'de de daha rahatlıkla uygulayabileceğiz. Ama her koşulda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, çocuklar şu an aşılanmayan gruptalar ve onların okuluna gidebilmesi, normal hayatlarına dönebilmesi için öncelikle büyüklerin aşılanması gerekiyor. İsrail'de büyükler aşılandıktan sonra toplumdaki bağışıklık oranı yüzde 70'lere yaklaştı ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları çok çok azaldı. Yani büyükleri ne kadar aşılayabilirsek çocuklarda o kadar az enfeksiyon göreceğiz" şeklinde konuştu.

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