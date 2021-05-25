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18 yaş altına BES imkanı sağlayan yasa yayımlandı

18 yaş altı vatandaşların BES kapsamına alınmasına imkan tanıyacak yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

18 yaş altına BES imkanı sağlayan yasa yayımlandı
Reuters

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı vatandaşların kapsama alınmasına imkan tanınacak yasa yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin adı Finansal İstikrar Komitesi olarak değiştirilerek yeniden yapılandırılacak.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasını amaçlıyor. Komite de Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Strateji ve Bütçe, TCMB, SPK, BDDK, TMSF ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlarından oluşuyor. Kanun, 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarının, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarılabilmesine de imkan tanınıyor.

Yasa kapsamında ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022'ye kadar kullanılan kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülebilecek.

Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program adı altında birleştirilecek.

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