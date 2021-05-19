Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal Güvenlikİşçi
ABONE OL

Hedef 10 yılda 2.4 milyon çocuk, 32 milyar TL tasarruf

18 yaş altına bireysel emeklilik sisteminin (BES) yolunu açan yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Anne babalar yeni doğan çocukları için bile BES hesabı açabilecekler. On yılda 2.4 milyon çocuk için hesap açılması ve 32 milyar lira tasarruf yapılması hedefleniyor. Peki 18 yaş altına BES nasıl olacak? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Hedef 10 yılda 2.4 milyon çocuk, 32 milyar TL tasarruf

Çocukları için para biriktirmek isteyen anne babalara yeni bir seçenek sunuluyor. Şu an çocukları adına mevduat hesabı veya konut hesabı açabilen ebeveynler, bireysel emeklilik sisteminde (BES) de çocukları için para biriktirebilecekler.

Bu amaçla, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi ile 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım sistemi Kanunu’nda yer alan “Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir” cümlesi yürürlükten kaldırılıyor. BES’e girişte hiçbir yaş sınırı olmayacak. Anne babalar çocukları dünyaya gözünü açtığı andan itibaren onların adına açacakları BES hesabına tasarruf yapmaya başlayacaklar.

HEDEF 10 YILDA 2.4 MİLYON ÇOCUK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, bireysel emeklilik sisteminde yer alan katılımcılarla gerçekleştirdikleri ankete göre on yılda yaklaşık 2.4 milyon 18 yaş altı vatandaşın sisteme katılacağını öngördüklerini söyledi. Bunun ihtiyatlı senaryoya göre yapılan bir hesaplama olduğunu kaydeden Gürsoy, ankete katılanların yüzde 54.1’inin çocukları için ödeme yapmayı tercih edeceklerini, çocukları için BES hesabı açacaklarını belirttiğini anlattı. Gürsoy, tahminlere göre, on yıllık sürede 18 yaş altı çocuklar için açılan BES hesaplarında 32 milyar liralık birikim sağlanacağını, devletin bu süredeki net katkısının da 5 milyar lira dolayında olacağını kaydetti.

Gürsoy, 5 milyar liralık devlet katkısını nasıl hesapladıklarına dair bir soru üzerine, mevcut BES katılımcı davranışlarını örnek verdi. Gürsoy, bugüne kadar BES’e 25.6 milyar liralık devlet katkısı ödenmiş olmasına karşın, sistemden erken çıkanlardan dolayı bunun 8 milyar lirasının hazineye geri döndüğünü anlattı.

18 YAŞ ALTINA BES NASIL İŞLEYECEK?

Bireysel emeklilik sisteminde 18 yaş altına yönelik şimdilik bir değişiklik yapılmadı. Mevcut sistem 18 yaş altındaki çocuklara da aynı şekilde uygulanacak.

100 TL’YE KARŞILIK 25 TL DEVLET KATKISI

Anne babaların çocukları için BES hesabına yatıracakları her 100 TL’ye karşılık devlet de 25 TL katkıda bulunacak. Devlet katkısı aylık olarak yatırıldığı için hazine bonosu ve devlet tahvillerinde nemalandırılarak faiz geliri elde edilecek.

Devlet katkısı brüt asgari ücretin yüzde 25’ine kadar sağlanıyor. Örneğin, 2021 yılında aylık 3.577 TL yatırılan hesaba devlet de her ay 894 TL katkıda bulunacak. Bir kişi için yapılabilecek yıllık devlet katkısı tutarı 10 bin 700 liraya kadar ulaşacak.

DEVLET KATKISINA NASIL HAK KAZANILACAK?

Devlet katkısı her ay düzenli olarak hesaba yatırılacak. Sistemden erken çıkanlar, devlet katkısını eksik alacak. En az üç yıl sistemde kalanlar devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 15’ine, altı yıl sistemde kalanlar yüzde 35’ine, on yıl sistemde kalanlar ise yüzde 60’ına hak kazanacaklar. 56 yaşına kadar bekleyenler ise devlet katkısının yüzde 100’ünü alabilecekler. Vefat veya maluliyet halinde de devlet katkısının tamamı ödeniyor.

Vatandaşın BES’e yatırdığı paradan elde edilen gelirden ise sistemden çıkarken vergi kesiliyor. Vefat veya emeklilik halinde yüzde 5, on yılı doldurduktan sonra çıkılması halinde yüzde 10, on yılı doldurmadan çıkılması halinde ise yüzde 15 oranında stopaj kesiliyor. Vergi sadece nemadan alınıyor. Örneğin vatandaş sisteme 100 bin lira yatırdı, buna karşılık 200 bin lira nema elde etti ise vergi kesintisi 200 bin liralık tutar üzerinden yapılıyor. Anaparadan vergi kesilmiyor.

BES’te emekliliğe 56 yaşında hak kazanılacak. Emekliliğe hak kazanan kişi BES hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde (örneğin on yılda eşit taksit halinde) ödenmesini isteyebileceği gibi, toplu olarak çekebilecek veya ömür boyu emekli aylığı şeklinde ödenmesini talep edebilecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geriye dönük prim teşvikinde "irade dışı gecikme" kolaylığı
SOSYAL GÜVENLİKİşverene prim teşvikinde kolaylık
Son 2 hafta! Ödeme yaparken dikkat - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKEmlak vergisi için son 2 hafta
Ankara Üniversitesi personel alımı yapacak! Ankara Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
SOSYAL GÜVENLİKAnkara Üniversitesi işçi alımı yapacak!
Bakan Bilgin: 81 il müdürlüğü ve 558 sosyal güvenlik merkezi ile hizmet sunmaktayız
SOSYAL GÜVENLİK'Sağlıkta model ülke haline geldik'
Yıllık izinde nelere dikkat edilmeli?
SOSYAL GÜVENLİKİşveren zorla izne çıkartabilir mi?
Emeklilik dilekçesini haziranda mı temmuzda mı vermeli?
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
Kısa çalışma yapan işçi istifa etse de işsizlik maaşı alabilir
SOSYAL GÜVENLİKO işçiler işsizlik ödeneği alabilir
Bakan Yanık: 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize destek verdik
SOSYAL GÜVENLİK'2.2 milyar TL sosyal yardım desteği verdik'
Sağlık gerekçesiyle işten ayrılan işçi tazminat ödemez
SOSYAL GÜVENLİKTek taraflı ceza işçiyi bağlamaz
İlave istihdama ucuz krediİlave istihdama ucuz kredi - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKİlave istihdama ucuz kredi