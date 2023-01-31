Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

Vücudunun 18 yaşında görünebilmesi için her yıl 2 milyon dolar harcayan 45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson yine gündem oldu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    400 milyon doların üzerinde bir servete sahip olan 45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson, hayatını ve bedenini 'yaşlanmayı tersine çevirmeye' adamış ve gündem olmuştu.
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    Johnson hakkında ortaya atılan yeni bir iddia ile ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Johnson'ın eski nişanlısı Taryn Southern.

    Southern, Johnson'ı üç yıllık ilişkileri boyunca 'manipülatif' ve 'kontrolcü' davranmakla ve kanser teşhisi konduğunda onu terk etmekle suçladı.
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    Film yönetmeni Taryn Southern, DailyMail.com tarafından özel olarak elde edilen bir dava dosyasında, 45 yaşındaki Bryan Johnson'ın kendisine önceki tüm sevgililerini ve hatta hangi cinsel eylemleri yaptıklarını anlatması konusunda ısrar ettiğini söyledi.

     

    Davada, "Davalı Johnson, Bayan Southern'i geçmişteki cinsel partnerlerinin tam bir listesini kendisiyle paylaşmaya ve tarif etmeye zorladı" denildi.
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    Johnson iddiaya göre, Southern'i finansal ve medikal olarak hayatı boyunca destekleyeceğini belirtti ve eski nişanlısının hayatı boyunca yanında olmasını istediği için onu pahalı bir wellness programına kayıt ettirdi. Bunun karşılığında ise Southern'in kendisine eşlik etmesini, entelektüel ve profesyonel olarak yanında olmasını ve iş projelerine dahil etmesini sağladı.
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    Ancak Southern 2019 yılında meme kanserine yakalandığında Johnson nişanlısını Los Angeles'taki evlerinden kovdu. İddiaya göre,Johnson Southern'e kendisinin kötü bir anlaşma haline geldiğini ve olumsuz etki ettiğini iddia etti ve kadını taşınmaya zorladı.

     

    Bunun üzerine Southern, Johnson'ı 'ömür boyu mali destek anlaşmasını' ihlal etmekle suçlayarak  Ekim 2021'de dava açtı. DailyMail.com tarafından ele geçirilen dava belgelerinde ayrıca Johnson'ın 'manipülatif ve zorlayıcı' davranış biçimi de ele alındı.

    Dava süreci devam ederken Johnson iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    GENÇLİK İÇİN HARCADIĞI PARA GÜNDEM OLMUŞTU 

    400 milyon doların üzerinde bir servete sahip olan 45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson gündem olmuştu.

    Dünya basınına göre Johnson hayatını ve bedenini 'yaşlanmayı tersine çevirmeye' adamış durumda.

    Johnson, her bir organını inceleyen ve test eden 30'dan fazla tıp uzmanından oluşan ekibe yılda 2 milyon dolar harcıyor. Sağlık uzmanlarının tek amacı ise Johnson'ın vücudunu 18 yaşındaki bir gencin vücuduna dönüştürebilmek.
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    Johnson programa göre sabah 5'te kalkıyor, günde yaklaşık iki düzine takviye gıda alıyor ve katı bir vegan diyetiyle besleniyor. Süreç titizlikle belgelenirken Johnson bağırsaklarının 33.537 fotoğrafını çekildiğini ve her şeyin izlendiğini belirtti.

    Kendisi ve doktorları, iki yıl içinde biyolojik yaşının beş yıl gençleştirdiklerini ve artık 37 yaşında bir kişinin kalbine, 28 yaşındaki bir kişinin cilinde ve 18 yaşında bir kişinin akciğer kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    Girişimci 30'lu yaşlarında, Braintree Payment Solutions'ı kurdu. Ancak Bloomberg'e verdiği demeçte, bir zamanlar bu şirketi kurmak için sürdürdüğü yaşam tarzının kendisini depresif ve intihara meyilli hissetmesine neden olduğunu, bu nedenle vücudunun işleyişini anlamak için bir yolculuğa çıktığını söyledi.

    Johnson, süreç boyunca birkaç biyo-girişim kurdu ve en son 2 yıl önce belki de şimdiye kadarki en iddialı projesini ortaya çıkardı: Vücudunu yeniden tasarlamaya karar verdi.
  • 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyordu: Milyoner hakkında yeni iddia

    Johnson amacının beyninin, karaciğerinin, böbreklerinin, dişlerinin, cildinin, cinsel organı ve saçlarının tıpkı 18 yaşındayken olduğu gibi çalışmasını sağlamak olduğunu söylüyor.

    * Haberdeki tüm görseller 'blueprint.bryanjohnson.co' adlı hesabın basın görsellerinden servis edilmiştir.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.