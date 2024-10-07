18 yaşındaki Efecan bıçaklanarak öldürüldü

Efecan Fandos'un Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli Uğur Fandos'un oğlu olduğunu belirten Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum Efecan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.