1800'lü yıllarda Trump'ı yazdı

1889 ve 1893 yılında Ingersoll Lockwood tarafından kaleme alınan çocuk kitabındaki karakterle ABD Başkanı Donald Trump arasındaki inanılmaz benzerlikler tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Kitap serisinin başkarakteri Baron Trump isimli çocuğun çizimindeki yüzün gerçek hayattaki ABD Başkanı’nın oğlu Barron Trump’a olan şaşırtan benzerliği de kitaba olan ilgiyi artırdı. Lockwood’un zamanda yolculuk yaptığı yönündeki yorumlara neden olan bu kitap serisinde New York’ta 5. Cadde’de yaşayan zengin bir adamın ABD’de başkanlık için yarıştığını ama kimsenin onun kazanmasını beklemediğini anlatıyor.

Minas Kitap tarafından internette satışa çıkan üç roman serisi hakkında yapılan yorumların bazıları şöyle:

Genç Baron Trump ve Harika Köpeği

“İnternet ana karakteri Baron Trump adlı bir çocuk olan 19. yüzyılda yazılmış bir kitapla çalkalanıyor. Trump taraftarı film yapımcısı Leigh Scott bu kitapları filme çekmeyi planlıyor.” (huffingtonpost.com)



“Tuhaf! 1800’lerde yazılan kitap dizisi Trump ailesi ile ilginç benzerlikler taşıyor. Bu benzerlikler üzerine komplo teorisyenleri Trump ailesinin zaman makinesine sahip olduklarını ve kontrol ettiklerini iddia ediyorlar.” (dailymail.com)

Baron Trump Fantastik Yeraltı Macerası

“İnternet Victoria çağında yazılan ve başkahramanı Trump olan kitap serisi hakkında çıldırıyor. Günümüz Trump ailesi ile olan benzerlikler, Tesla’nın zaman makinesiyle ilgili tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Florida Üniversitesi, Tarihi Çocuk Edebiyatı, Baldwin Koleksiyonu sorumlusu Suzan Alteri kitap başlıkları için, "Gerçekten garip. Bundan daha iyi bir kelime düşünemiyorum’ dedi. (politico.com)

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1900 ya da Son Başkan

“1800’lerden bir yazar Rusya ve Amerika’nın düşüşünü mü öngördü? Lockwood’un ilk iki serisi ve Trump ailesi arasında çok ciddi benzerlikler var. Son Başkan adlı roman ise günümüzle ilginç derecede bağlantılı. Şu an internet bu 3 roman ve onlar hakkındaki teorilerle çalkanıyor.” (newsweek.com)







