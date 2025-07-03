184 Neyin Numarası? 184 Numarası Kimin, Neden Arar?

184 Neyin Numarası?

Bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar tedirgin etse de bu durum üç haneli kısa numaralar için geçerli değil. Çünkü az öncede belirttiğimiz gibi bu tip numaralar genellikle resmi kurum ve kuruluşlar tarafından kullanıldıkları için güvenilir hatlar oluyorlar. Ancak yine de herhangi bir kısa hattan arandığımızda hepimiz neden ve kim tarafından arandığımızı öğrenmek istiyoruz. Bu üç haneli kısa telefon numaralarından biri de 184… Eğer sizde 184 hattından çağrı aldıysanız 184 neyin numarası sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Bunun beraberinde de 184 numarası neden arar sorusu gelecektir. Ancak öncelikle 184 numarasının güvenilir ve bakanlığa ait bir hat olduğunu belirtelim. ALO 184 şeklinde de adlandırdığımız bu numarayla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, yazımızın devamını inceleyebilirler. 184 kimin numarası sorusunu sizler için yanıtladık…

184 Kimin Numarası?

184 kimin numarası dediğimizde karşımıza Sağlık Bakanlığı çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bünyesinde kamu işlerinin yürütüldüğü en önemli sistemlerden biri Sağlık Bakanlığı’dır. 184 ise bu bakanlığın sunduğu hizmetlerden bir tanesidir. Tam ismi, ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi olan uygulama, vatandaşlara sağlıkla ilgili konularda rehberlik eder. Kısaca SABİM şeklinde adlandırılan bu oluşum sayesinde sağlık hizmetini iyileştirmek için çalışmalar yapılır. Kamu kurumuna ait, güvenilir bir hat olan ALO 184’ün en temel amacı, bireylere sağlık sistemiyle ilgili taleplerini iletme şansı sunmak. Bu talepler bazen teşekkür bazen öneri olduğu gibi sağlık sistemiyle ilgili şikayetlerden de meydana gelebilir. 184 numarası neden arar konusuna geçmeden önce ALO 184 uygulamasının sunduğu hizmetlerden daha detaylı bahsedeceğiz. Böylece 184 numarası neden arar sorusuna da açıklık gelecek. İşte ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi yani SABİM’in hizmetleri;