1893 yıllık Hadrianus Kapısı, bakımsızlıktan yeşerdi

Bölge halkının da bu konuda muhtarlığa şikayette bulunduğunu belirten Halil Ay, "'Muhtarım, oralar temizlense, daha göz alıcı olsa çok güzel olur. Burası tarihi, korunan bir yer, daha önem verilse' diyerek serzenişte bulunuyorlar. Biz bu durumu belediyelerimize bildiriyoruz.