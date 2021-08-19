Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Ağustos Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 19 AĞUSTOS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 08:06'da Ege Denizi açıklarında 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 19 AĞUSTOS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.08.19 08:01:52 36.2900 27.0177 6.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.19 07:24:02 40.7863 27.6838 17.3 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.08.19 07:16:45 37.8743 27.2678 8.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.08.19 06:35:29 38.5213 26.7702 13.8 -.- 2.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.19 06:11:33 36.5082 27.0950 4.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.19 05:19:56 36.4347 27.1968 11.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.19 04:45:52 36.9562 27.7988 7.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.19 04:41:25 37.0615 29.0523 13.2 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2021.08.19 04:28:22 36.3072 26.9868 16.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.19 04:00:49 38.3168 26.6868 6.7 -.- 1.2 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR) İlksel

2021.08.19 03:25:15 40.7388 32.9742 4.5 -.- 1.4 -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.08.19 02:34:23 40.7327 32.9247 6.3 -.- 2.1 -.- YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.08.19 02:25:39 37.2695 35.7897 15.8 -.- 1.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.08.19 02:08:23 38.6125 43.5718 31.0 -.- 1.8 -.- BAKLATEPE-(VAN) İlksel

2021.08.19 02:07:27 40.8838 43.3828 19.3 -.- 1.8 -.- POLATKOY-ARPACAY (KARS) İlksel

2021.08.19 00:56:59 41.1798 43.9568 10.5 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel

2021.08.19 00:50:17 41.1778 43.9367 1.9 -.- 1.9 -.- ERMENISTAN İlksel

2021.08.19 00:46:02 37.0472 29.0707 12.8 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2021.08.19 00:42:49 40.6610 35.7853 5.0 -.- 1.9 -.- YUVACIK-(AMASYA) İlksel