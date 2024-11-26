19 ilde FETÖ ve PKK operasyonu: 50 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanması ile PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 50 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamındaki gözaltı kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, personeli kodlama gibi faaliyetleri doğrultusunda örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif çalışan kamu personelinin de bulunduğu, sözde "emniyet mahrem sorumlusu" 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.