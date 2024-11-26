Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 19 ilde FETÖ ve PKK operasyonu: 50 gözaltı

        19 ilde FETÖ ve PKK operasyonu: 50 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 19 ilde 50 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 08:57 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 ilde FETÖ ve PKK operasyonu: 50 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanması ile PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 50 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildiğini bildirdi.

        Başsavcılıktan, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamındaki gözaltı kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, personeli kodlama gibi faaliyetleri doğrultusunda örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif çalışan kamu personelinin de bulunduğu, sözde "emniyet mahrem sorumlusu" 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ayrıca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde "Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM)" yapılanması içerisinde bulundukları, sözde komitelerde örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

        Bu kapsamda, Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verilen toplam 50 kişinin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması