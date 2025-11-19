DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Erkekler Günü (IMD), ebeveyn sorunları, taciz, evsizlik, intihar ve şiddet dahil olmak üzere erkeklerin karşılaştığı birçok sorun için küresel bir farkındalık günüdür ve her yıl 19 Kasım'da kutlanır.

Uluslararası Erkekler Günü; ulusa, birliğe, topluma, topluluğa, aileye, evliliğe ve çocuk bakımına yaptıkları katkılar nedeniyle çocuk ve yetişkin erkeklerin başarılarını ve katkılarını kutlamak için bir fırsattır.