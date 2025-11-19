19 Kasım ne günü? Türkiye'de ve dünyada 19 Kasım'ın anlamı ne, bu tarihte neler yaşandı?
19 Kasım tarihinin neyi ifade ettiği, tarihsel açıdan günlerin anlam ve önemini merak edenler tarafından araştırılıyor. Yıllar önce yaşanan olaylar, bugün hâlâ anılarak toplumsal bellekte yerini koruyor. Dini ve milli bayramların yanı sıra, özel olarak ilan edilen günler de yoğun ilgi görüyor. Peki, 19 Kasım ne günü? Türkiye'de ve dünyada 19 Kasım'ın anlamı ne, bu tarihte neler yaşandı? İşte detaylar...
Tarihte iz bırakan olaylar, belirli günler ve haftalar aracılığıyla her yıl yeniden hatırlanıyor. Bu kapsamda, 19 Kasım’ın neyi ifade ettiği araştırılıyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada farklı gerekçelerle anılan bu tarih, bazı yıllarda önemli dönüm noktalarına da sahne oldu. Peki, 19 Kasım ne günü, 19 Kasım’da hangi olaylar yaşandı ve bu tarih hangi özel gün kapsamında değerlendiriliyor? İşte bilgiler...
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?
Uluslararası Erkekler Günü (IMD), ebeveyn sorunları, taciz, evsizlik, intihar ve şiddet dahil olmak üzere erkeklerin karşılaştığı birçok sorun için küresel bir farkındalık günüdür ve her yıl 19 Kasım'da kutlanır.
Uluslararası Erkekler Günü; ulusa, birliğe, topluma, topluluğa, aileye, evliliğe ve çocuk bakımına yaptıkları katkılar nedeniyle çocuk ve yetişkin erkeklerin başarılarını ve katkılarını kutlamak için bir fırsattır.
ERKEKLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago Cumhuriyeti'nde gerçekleşmiştir.
Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir" sözleri ile desteklemiştir.
2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:
Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Cayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.