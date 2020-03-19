19 Mart Milli Piyango sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 Mart ayının ikinci Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanacak. İşte "9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 MART 2020

Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte 19 Mart 2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA (19 MART 2020)