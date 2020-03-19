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19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilecek 19 Mart 2020 Milli Piyango sonuçları için şanslı numaralar belli olacak ve büyük ikramiye açıklanacak. İşte 19 Mart Milli Piyango bilet sorgulama...

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19 Mart Milli Piyango sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 Mart ayının ikinci Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanacak. İşte "9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

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