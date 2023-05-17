19 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Borsa İstanbul A.Ş.'nin takvimine göre 19 Mayıs'ta Pay Piyasası kapalı olacak. 19 Mayıs Cuma günü, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gerçekleştirilemeyecek. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ise seans işlemleri yapılabilecek.