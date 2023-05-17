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19 Mayıs Cuma Borsa açık mı, işlem yapılabilecek mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala, borsa açık mı sorusu gündemde geniş yer buldu. Tüm yurtta büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs için hazırlıklar sürüyor. 19 Mayıs'da alış satış işlemi yapmayı düşünenler 19 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu sorusunun yanıtını arıyor. İşte 19 Mayıs 2023 BIST 100 açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı...

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  • 19 Mayıs 2023 Cuma Borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs BIST100'de işlem yapılabilecek mi?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde yer alan milli bayramlar arasında yer almaktadır. 19 Mayıs Cuma günü borsada işlem yapmayı düşünenler Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, "19 Mayıs 2023 Cuma Borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs BIST100'de işlem yapılabilecek mi?" İşte 19 Mayıs 2023 Cuma borsaların durumu...
  • 19 Mayıs 2023 Cuma Borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs BIST100'de işlem yapılabilecek mi?

    19 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Borsa İstanbul A.Ş.'nin takvimine göre 19 Mayıs'ta Pay Piyasası kapalı olacak. 19 Mayıs Cuma günü, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gerçekleştirilemeyecek.  Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ise seans işlemleri yapılabilecek.

     
  • 19 Mayıs 2023 Cuma Borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs BIST100'de işlem yapılabilecek mi?

    Pay piyasasında, 19 Mayıs Cuma günü seans ve takas işlemi yapılmayacağı için 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerin takası 20 Mayıs tarihinde; 18 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 23 Mayıs tarihinde olacak.

     
  • 19 Mayıs 2023 Cuma Borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs BIST100'de işlem yapılabilecek mi?

    Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 19 Mayıs Cuma günü takas ve teslimat işlemi yapılmayacağı için 18 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen ilişkin nakit takas işlemleri 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

     
  • 19 Mayıs 2023 Cuma Borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs BIST100'de işlem yapılabilecek mi?

    Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ise 19 Mayıs Cuma günü normal seans işlemleri gerçekleştirilecek, fakat aynı gün gerçekleştirilen valörlü işlemlerin takası 20 Mayıs'ta tamamlanacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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